Τα Chinook των Βρετανικών Βάσεων έτοιμα για την αντιπυρική περίοδο (φώτος)

Το πλήρωμα των ελικοπτέρων πυρόσβεσης των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) εξήρε την πρόσφατη άσκηση «Ήφαιστος», η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), δηλώνοντας ότι είναι πλέον έτοιμο να προσφέρει ουσιαστική στήριξη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Το πλήρωμα των Chinook, από την 1310 Πτέρυγα της RAF Ακρωτηρίου, ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του την 1η Μαΐου και είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει στην πράξη όσα εκπαιδεύτηκε κατά την άσκηση της περασμένης εβδομάδας, μαζί με τους συναδέλφους του από την ΚΔ.

Μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο Διοικητής της 1310 Πτέρυγας, Σμηναγός Joel Babbage, υπογράμμισε τη σημασία της κοινής εκπαίδευσης.

Όπως ανέφερε: «Η άσκηση αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη εκπαιδευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τα μέσα της ΚΔ.





«Παρείχε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον για την ενοποίηση διαδικασιών, επικοινωνιών και τακτικού συντονισμού με τις συνεργαζόμενες δυνάμεις.

«Η συνεργασία με τις μονάδες της ΚΔ ενίσχυσε την κατανόηση των δυνατοτήτων και των επιχειρησιακών τους μεθόδων, επιτρέποντας αποτελεσματικότερο κοινό σχεδιασμό και εκτέλεση επιχειρήσεων».

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, οι ΒΒ θα διατηρούν ένα Chinook σε διαρκή ετοιμότητα για άμεση απογείωση και σύμφωνα με τον Σμηναγό Babbage, το ελικόπτερο αποτελεί ιδανικό μέσο υποστήριξης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το Chinook είναι ιδανικά κατάλληλο για εναέρια πυρόσβεση, καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον ικανά ελικόπτερα βαρέως τύπου στον κόσμο.

«Οι εξαιρετικές επιδόσεις ισχύος του επιτρέπουν την αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση σε απαιτητικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων υψηλών θερμοκρασιών και δύσκολου εδάφους, μεταφέροντας παράλληλα σημαντικά φορτία.

«Τα πληρώματα είναι άρτια εκπαιδευμένα και διαθέτουν εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία, αξιοποιώντας δεξιότητες που έχουν αναπτύξει στον πρωταρχικό τους ρόλο υποστήριξης στο πεδίο επιχειρήσεων, όπως η πτήση ακριβείας, η διαχείριση φορτίου και η επιχειρησιακή επίγνωση.

«Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων καθιστά το Chinook μια αξιόπιστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική πλατφόρμα για την παροχή εναέριας πυρόσβεσης».