Η εικόνα της Κύπρου αλλάζει - Αναβάθμιση στις ταξιδιωτικές οδηγίες ΗΠΑ και ΗΒ

Θετική εξέλιξη για την εικόνα της Κύπρου ως ταξιδιωτικού προορισμού καταγράφεται μέσα από τις επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επαναφέρουν την Κύπρο στο Επίπεδο 1 των ταξιδιωτικών οδηγιών τους, το οποίο συνιστά στους ταξιδιώτες να λαμβάνουν τις συνήθεις προφυλάξεις. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής προειδοποίησης.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σε αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών του, διατηρώντας την Κύπρο μεταξύ των προορισμών για τους οποίους δεν υπάρχει σύσταση αποφυγής ταξιδιών, ενώ παράλληλα μείωσε και το επίπεδο αξιολογούμενου κινδύνου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν την εικόνα της χώρας ως ενός ασφαλούς και ποιοτικού ταξιδιωτικού προορισμού.