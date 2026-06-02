Ανετράπη φορτηγό στο highway Λεμεσού/Πάφου - Έκλεισε η αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σωτήρας

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται επί τόπου για ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και παροχή διευκολύνσεων στους διερχόμενους οδηγούς.

Ανατροπή φορτηγού σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης [2 Ιουνίου 2026] στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, στο ύψος του χωριού Σωτήρα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας στην πλατφόρμα X, από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Λόγω του ατυχήματος, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται επί τόπου για ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και παροχή διευκολύνσεων στους διερχόμενους οδηγούς.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή του από την περιοχή και να ακολουθεί τις υποδείξεις των μελών της που βρίσκονται στο σημείο.

Δείτε την ανάρτηση της Αστυνομίας: 

