Ανάστατη η Λεμεσός με τα πασαλάκια: Έντονες οι αντιδράσεις

Έντονες αντιδράσεις, θυμό και εκνευρισμό προκαλούν τα έργα που εκτελεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων στη Λεμεσό στο πλαίσιο της προώθησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, έχει περάσει στη φάση τοποθέτησης εκατοντάδων πλαστικών πασάλων για τον διαχωρισμό των αποκλειστικών λωρίδων ποδηλάτων, καθιστώντας τους ποδηλατόδρομους πιο ορατούς, αλλά προκαλώντας παράλληλα έντονες αντιδράσεις από τους πολίτες, αφού περιορίζεται ο χώρος για κίνηση αυτοκινήτων.

Οι αντιδράσεις ποικίλουν, με αρκετούς να συγκλίνουν στην άποψη ότι πρόκειται για έργο που υλοποιείται με πρόχειρο σχεδιασμό, χωρίς επαρκή ενημέρωση του κοινού και χωρίς τα απαιτούμενα κονδύλια που θα επέτρεπαν ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Το έργο ξεκίνησε να σχεδιάζεται από το 2022 και παρουσιάστηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2023. Ακολούθως εντάχθηκε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, με την Κύπρο να λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αν και πρόκειται για ξεχωριστά έργα ως προς την εκτέλεσή τους, αυτά αφορούν λεωφορειολωρίδες, ποδηλατολωρίδες και χώρους park and ride.

Πάντως, από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση, το έργο θεωρείται ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ο απώτερος στόχος είναι η μείωση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο και η ενίσχυση της μικροκινητικότητας και των δημόσιων μεταφορών. Παράλληλα, η όδευση που έχει επιλεγεί φαίνεται να ήταν και η πιο εύκολη επιλογή, αφού στις αρχικές συζητήσεις με τον Δήμο, το 2022, απορρίφθηκαν άλλες προτάσεις που προϋπέθεταν εκτεταμένες μονοδρομήσεις και σημαντικές παρεμβάσεις σε κύριες οδικές αρτηρίες.

Σύνδεση μέσω ποδηλατολωρίδων

Αυτή τη στιγμή, εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι τα εκατοντάδες πασαλάκια που τοποθετούνται κατά μήκος της ποδηλατικής διαδρομής. Ο σχεδιασμός αρχίζει από την οδό Ολυμπίων στον παραλιακό δρόμο και φτάνει μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο που θα ολοκληρωθεί σταδιακά το επόμενο διάστημα. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις δρόμων, δημιουργία ξεχωριστών ποδηλατολωρίδων και ταυτόχρονα περιορισμό του διαθέσιμου χώρου για τα ιδιωτικά οχήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι οδοί Θέκλας Λυσιώτη και Εμμανουήλ Ροΐδη. Ταυτόχρονα θα υπάρξει σύνδεση και με το γραμμικό πάρκο του Γαρύλλη και άλλους υφιστάμενους ποδηλατοδρόμους.

«Ούτε εμένα μου αρέσουν»

Την ίδια ώρα, την ανάγκη για βελτιώσεις στα έργα που εκτελούνται στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη, Εμμανουήλ Ροΐδη, Νίκου Παττίχη και στην περιοχή των Δικαστηρίων υπογράμμισε ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του ραδιοφώνου του «Πολίτη», αναγνώρισε ότι υπάρχει δικαιολογημένη δυσφορία από πλευράς πολιτών, σημειώνοντας πως, παρά τον θετικό στόχο των έργων, ο τρόπος εφαρμογής τους δημιουργεί πρακτικά προβλήματα στην καθημερινότητα.

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Λεμεσού δεν έχει αρμοδιότητα στην εκτέλεση του έργου, καθώς αυτό υλοποιείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Όπως ανέφερε, τόσο το προηγούμενο όσο και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο είχαν εκφράσει προβληματισμούς και είχαν καταθέσει εισηγήσεις για τη λειτουργικότητα της πόλης και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

Αναφερόμενος στα πασαλάκια που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ο κ. Αρμεύτης παραδέχθηκε ότι η αισθητική τους είναι προβληματική και ότι κατανοεί τον εκνευρισμό των πολιτών. Όπως είπε, έχουν ήδη εντοπιστεί σημεία που χρήζουν βελτίωσης και μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών θα εξεταστούν παρεμβάσεις, όπως χώροι ολιγόλεπτης στάθμευσης, σημεία επιβίβασης και αποβίβασης μαθητών, καθώς και πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν κατοίκους και επαγγελματίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις λεωφορειολωρίδες, τονίζοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μόνο όταν συνοδεύονται από ένα αξιόπιστο και συχνό δίκτυο δημόσιων μεταφορών. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να συνδέεται με χώρους στάθμευσης και άλλες υποδομές μετακίνησης.