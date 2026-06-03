Απείλησαν με πιστόλι τον πρόεδρο της «Φωνής των Κτηνοτρόφων»: «Να κάνεις πίσω σε σχέση με τον αφθώδη ή κατάλαβες τι θα γίνει»

Καταγγελία για ένοπλη επίθεση και απειλή κατά της ζωής του έκανε χθες το βράδυ στην Αστυνομία ο 43χρονος Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:25 χθες το βράδυ, ενώ ο 43χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον δρόμο Δελίκηπου - Λυθροδόντα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, τρία άγνωστα πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες τού ανέκοψαν την πορεία.

Ένας από τους υπόπτους πρόταξε πιστόλι εναντίον του και τον απείλησε, ενώ την ίδια ώρα, οι άλλοι δύο συνεργοί του προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του.

Την υπόθεση και τα κίνητρα της επίθεσης διερευνά με κάθε σοβαρότητα το ΤΑΕ Λάρνακας.

Για τις στιγμές τρόμου που βίωσε μίλησε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Νεόφυτος Νεοφύτου

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη για τα κίνητρα της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκε προχώρησε ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο.

Όπως εξήγησε, την ώρα που επέστρεφε στην κατοικία του, δύο μοτοσικλέτες με τρεις επιβαίνοντες του έκλεισαν τον δρόμο. Η μία από αυτές πλησίασε το παράθυρό του και ο αναβάτης, προτάσσοντας ένα όπλο, τον απείλησε ευθέως λέγοντάς του: «Ή θα κάνεις πίσω σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό ή κατάλαβες τι θα γίνει την επόμενη φορά». Την ίδια στιγμή, οι άλλοι δύο συνεργοί που επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα έσπαζαν το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.

Μετά το συμβάν, στο σημείο έφτασαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για έρευνες, ενώ ο κ. Νεοφύτου μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, όπου έδωσε πολύωρη κατάθεση, προτού επιστρέψει τελικά στο σπίτι του με τη συνοδεία περιπολικού.

Περιγράφοντας τον ένοπλο, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι πρόκειται για Κύπριο. Παρόλο που ο ίδιος δεν είχε δεχθεί ποτέ ξανά απειλές στο παρελθόν, σημείωσε πως λίγες ώρες πριν από το περιστατικό είχε δεχθεί μια κλήση από απόκρυψη, στην οποία δεν απάντησε λόγω φόρτου εργασίας, χωρίς να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.