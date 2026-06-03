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| Κύπρος

Αρχηγός Αστυνομίας για υπόθεση «Σάντη»: «Δεν προέκυψε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα αδικήματα» - Ούτε βιασμός από δικαστή, ούτε ταξίδι στη Νίκαια

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Η Αστυνομία παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας για την υπόθεση «Σάντη»

Το περιεχόμενο 14σέλιδου εγγράφου, των μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων και του ευρύτερου αφηγήματος για την υπόθεση "Σάντη" ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, είπε το πρωί της Πέμπτης ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης για το θέμα, στη Λευκωσία.

Έπειτα από δύο μήνες εντατικών ερευνών και εξετάσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό, η Αστυνομία παρουσιάζει σήμερα τα συμπεράσματά της για την υπόθεση «Σάντη» και τους ισχυρισμούς που δημοσιοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και θα αρχίσει με δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Θα ακολουθήσει παρουσίαση των ευρημάτων από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνα Βύρωνος, ενώ στο τέλος θα απαντηθούν ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ζητήθηκε συνδρομή τόσο από την Europol όσο και από ειδικό κλιμάκιο του FBI.

 

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μακάριος δρουσιώτηςΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

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