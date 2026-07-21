Στο χείλος γενικευμένης ανάφλεξης η Μέση Ανατολή: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Τεχεράνη και Χούθι - «Πολύ σύντομα χτύπημα στο υπόγειο πυρηνικό οχυρό»

Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain. Την ίδια ώρα, η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνεται μετά την κήρυξη ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι, με δύο δεξαμενόπλοια να αλλάζουν πορεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν και βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

«Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» φέρεται να φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων σε μεγάλο βάθος. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων αμερικανικών βομβών που έχουν σχεδιαστεί για την καταστροφή υπόγειων καταφυγίων.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ οι κοντινές εγκαταστάσεις της Νατάνζ έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Αναστροφή δύο τάνκερ μετά την προειδοποίηση των Χούθι

Την ίδια ώρα, δύο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο προς την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς το Σουέζ, σύμφωνα με στοιχεία ναυσιπλοΐας του LSEG.

Η αλλαγή πορείας σημειώθηκε μετά την προειδοποίηση των Χούθι προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μη φορτώνουν ή εκφορτώνουν εμπορεύματα σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Οι σιίτες αντάρτες, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας τις απειλές για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και το εμπόριο στην περιοχή του Κόλπου.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στις ναυτιλιακές εταιρείες αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται στα πλοία να φορτώνουν και να εκφορτώνουν φορτία σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας».

«Συνιστούμε μετ' επιτάσεως η εταιρεία σας να συμπεριφερθεί με την δέουσα επιμέλεια και μέγιστη προσοχή σε όλες τις συναλλαγές της», προστίθεται στο μήνυμα.

Οι νέοι όροι τέθηκαν σε ισχύ στις 12:01 GMT της 20ής Ιουλίου.

«Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εκθέσει σε κυρώσεις τα πλοία που παραβιάζουν (τους όρους αυτούς)», αναφέρεται στην προειδοποίηση.

Οι Χούθι σημειώνουν ακόμη ότι τα πλοία «θα είναι πιθανοί στόχοι σε οποιαδήποτε θέση εντός της επιχειρησιακής ακτίνας δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης».

Το μήνυμα εστάλη από το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι.

Το ενδεχόμενο να κλείσει η νότια έξοδος της Ερυθράς Θάλασσας θα στερούσε από τη Σαουδική Αραβία έναν σημαντικό εναλλακτικό δίαυλο προς τα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για προβλήματα στην τροφοδοσία.

«Θα αναλάβουμε δράση» εάν κλείσει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο πρόεδρο, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν εάν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

«Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί. Ίσως συμβεί, αλλά εμείς φροντίζουμε τα πράγματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αναλάβουμε δράση», ανέφερε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Δεν είχαν ούτε αυτοί πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της σύγκρουσης».

Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει ανακάμψει πλήρως μετά τις επιθέσεις των Χούθι ανοικτά της Υεμένης, οι οποίες άρχισαν τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με τους αντάρτες, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο της Γάζας.

«Θα βοηθήσουμε πολύ τον Λίβανο»

Κατά την υποδοχή του Ζοζέφ Αούν στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης τη βούληση των ΗΠΑ να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

«Θα βοηθήσουμε πολύ τον Λίβανο. Πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματα, ορισμένα από τα οποία έχουμε ήδη διευθετήσει», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

«Είναι καιρός ο Λίβανος και ολόκληρη η περιοχή να αποκτήσουν σταθερότητα και ασφάλεια. Γνωρίζω ότι το όραμά σας είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, και θεωρώ ότι το δικό μου όραμα συμπίπτει απόλυτα με το δικό σας».

Έρχονται νέοι δασμοί σε περίπου 60 οικονομίες

Παράλληλα, νέους δασμούς σε βάρος περίπου 60 οικονομιών προανήγγειλε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNBC, ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για εμπορικές πρακτικές, με επίκεντρο κυρίως την αναγκαστική εργασία.

Τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και, όπως δήλωσε ο Γκριρ, «θα δούμε σύντομα κινήσεις», αν και «δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα».

Οι δασμοί θα μπορούσαν να αφορούν βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς ύψους 10%.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ