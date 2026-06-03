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Κέντρο Λευκωσίας: Κλείνει ο κυκλικός κόμβος του «ΟΧΙ» και το πάρκινγκ Κωστάντζα μέχρι τον Δεκέμβριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τις 4 Ιουνίου νέα φάση των έργων στην Τάφρο. Αλλαγές στις διαδρομές, κλειστοί δρόμοι και περιορισμένη πρόσβαση στην εντός των τειχών πόλη.

Σε νέα φάση εισέρχονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 οι εργασίες για το έργο της Ανάπλασης του Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου της Τάφρου Λευκωσίας, φέρνοντας νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επιπρόσθετες δυσκολίες για οδηγούς και επισκέπτες του ιστορικού κέντρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, κλείνει για την κυκλοφορία το κατασκευαστικό τμήμα Α3, το οποίο εκτείνεται από τον κυκλικό κόμβο του «ΟΧΙ» μέχρι την είσοδο του δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Προμαχώνα Κωστάντζα.

Παράλληλα, ο δημοτικός χώρος στάθμευσης στον Προμαχώνα Κωστάντζα θα παραμείνει κλειστός μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2026, στερώντας από το κέντρο της πόλης έναν σημαντικό αριθμό θέσεων στάθμευσης για διάστημα περίπου έξι μηνών.

Κλειστό παραμένει επίσης το τμήμα εξόδου από την οδό Θερμοπυλών προς τον κυκλικό κόμβο του «ΟΧΙ», με τον περιορισμό να αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2026. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να ισχύει το κλείσιμο του ανατολικού τμήματος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όπου επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε κατοίκους και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

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Ο Δήμος ανακοίνωσε και τις νέες διαδρομές που θα πρέπει να ακολουθούν οι οδηγοί. Για μετάβαση από τις ανατολικές προς τις δυτικές περιοχές της εντός των τειχών πόλης και την περιοχή των πεζοδρόμων, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω της λεωφόρου Στασίνου, της γέφυρας Δώρου Λοΐζου, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της πλατείας Ελευθερίας.

Για έξοδο από την εντός των τειχών πόλη προς τις λεωφόρους Στασίνου και Σαλαμίνος, οι οδηγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη διαδρομή Λεύκωνος, Διογένους, Πειραιώς, Πατριάρχου Γρηγορίου και Αγίου Αντωνίου. Λόγω του κλεισίματος της εξόδου προς τον κυκλικό κόμβο του «ΟΧΙ», απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών από τις οδούς Αισχύλου και Ιπποκράτους, με στόχο την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και τον εγκλωβισμό οχημάτων στους στενούς δρόμους της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου συνεχίζονται οι εργασίες υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφελείας, η ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, καθώς και οι παρεμβάσεις εξωραϊσμού στις προσόψεις κτηρίων. Δέον να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και να ακολουθεί την προσωρινή οδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στις επηρεαζόμενες περιοχές.

 

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