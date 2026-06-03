Υπόθεση «Σάντη»: «Είναι θέμα ημερών να μάθουμε ποια πρόσωπα διερευνώνται» – Στο επίκεντρο ο Δρουσιώτης (ηχητικό)

Η απόφαση για ποινική διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη» δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι θα ακολουθήσουν άμεσα συλλήψεις ή ποινικές διώξεις, τόνισε ο ποινικολόγος Ανδρέας Χρίστου, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να διαφανεί ποια πρόσωπα θα αποτελέσουν αντικείμενο της έρευνας.

Ο κ. Χρίστου είπε στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ ότι προς το παρόν δεν μπορεί να προεξοφληθεί εναντίον ποιων προσώπων θα στραφεί η ποινική διερεύνηση, πέραν του γεγονότος ότι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της καταγγελίας και των δημοσιοποιήσεων που έγιναν.

Όπως είπε, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι η αστυνομική διερεύνηση δεν κατέδειξε διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τα πρόσωπα που είχαν αρχικά καταγγελθεί.

«Αυτό είναι μια πρώτη εικόνα που έχουμε όλοι λάβει από τις εξελίξεις», ανέφερε.

Τα αδικήματα που ενδέχεται να διερευνηθούν

Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, μεταξύ των αδικημάτων που ενδεχομένως να εξεταστούν είναι και η παροχή ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό όργανο και η κατάθεση ψευδών στοιχείων στις Αρχές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί και το αδίκημα της δημόσιας βλάβης, καθώς και ζητήματα που αφορούν την κατάρτιση και κυκλοφορία των επίμαχων μηνυμάτων.

«Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα μηνύματα ήταν πλαστογραφημένα, κάτι για το οποίο υπήρξε και παραδοχή», είπε.

Υπό αυτό το πρίσμα, πρόσθεσε, προκύπτει και το σοβαρότερο αδίκημα της πλαστογραφίας, καθώς και της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου ή υλικού, αδικήματα που επισύρουν ποινές φυλάκισης μέχρι τρία έτη.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται να αποδειχθεί και πρόθεση καταδολίευσης.

«Το στοιχείο της καταδολίευσης είναι κρίσιμο. Αν δεν προκύπτει αυτή η πρόθεση, τότε δεν θεμελιώνεται το συγκεκριμένο αδίκημα», εξήγησε.

Φυσικός και ηθικός αυτουργός

Ερωτηθείς κατά πόσο η ποινική διερεύνηση μπορεί να αφορά όχι μόνο όσους κατασκεύασαν τα επίμαχα μηνύματα αλλά και όσους συνέβαλαν στη δημοσιοποίησή τους, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι το ποινικό δίκαιο αναγνωρίζει τόσο τον φυσικό όσο και τον ηθικό αυτουργό ενός αδικήματος.

«Ο ηθικός αυτουργός τιμωρείται με την ίδια ποινή με εκείνον που τελεί το αδίκημα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ο Μακάριος Δρουσιώτης φαίνεται να φέρει αυξημένο ενδιαφέρον για τις Αρχές, καθώς ήταν το πρόσωπο που προχώρησε στην αρχική καταγγελία και στις σχετικές δημοσιοποιήσεις.

«Να είμαστε προσεκτικοί»

Ο κ. Χρίστου υπογράμμισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

«Δεν πρέπει να θυματοποιήσουμε περαιτέρω πρόσωπα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ποινική διερεύνηση αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Όπως εξήγησε, τα πρόσωπα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας ενδέχεται να κληθούν για κατάθεση, εφόσον δεν έχουν ήδη καταθέσει, ενώ στη συνέχεια τον τελικό λόγο θα έχει η Νομική Υπηρεσία ως προς το κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι σε ποινικές διώξεις.

«Η ποινική διερεύνηση δεν συνεπάγεται συλλήψεις. Από εκεί και πέρα, η Νομική Υπηρεσία θα αποφασίσει εάν υπάρχουν τα στοιχεία για να προχωρήσει σε ποινικές υποθέσεις εναντίον οποιωνδήποτε προσώπων», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το περιεχόμενο του 14σέλιδου εγγράφου, των μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων και του ευρύτερου αφηγήματος γύρω από την υπόθεση «Σάντη» ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία ή στοιχείο που να στοιχειοθετεί τα αδικήματα που αποδίδονταν στα πρόσωπα που κατονομάζονταν στις καταγγελίες. Την ίδια ώρα, κατόπιν οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η έναρξη νέας ποινικής διερεύνησης αναφορικά με τη δημιουργία, δημοσίευση και διάδοση των επίμαχων μηνυμάτων και άλλου σχετικού περιεχομένου, με τη συνδρομή της Europol και ειδικού κλιμακίου του FBI.

Ακούστε την παρέμβαση του Ανδρέα Χρίστου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: