Υπόθεση trafficking στη Λεμεσό: Πενταετείς φυλακίσεις για σεξουαλική εκμετάλλευση 24χρονης

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε, την Τετάρτη, ποινές φυλάκισης πέντε ετών, σε δύο πρόσωπα ηλικίας 34 ετών, αφού τα βρήκε ένοχα στις κατηγορίες της εμπορίας προσώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση. Για την ίδια υπόθεση, δύο πρόσωπα ηλικίας 29 και 50 ετών, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 18 μηνών και 9 μηνών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ Αυγούστου, 2022 και Μαΐου, 2023.

Συγκεκριμένα, μετά από τη λήψη πληροφορίας από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων και στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, αναγνωρίστηκε ένα πρόσωπο ηλικίας 24 ετών ως θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τα πιο πάνω καταδικασθέντα πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ