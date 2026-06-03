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Υπόθεση trafficking στη Λεμεσό: Πενταετείς φυλακίσεις για σεξουαλική εκμετάλλευση 24χρονης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνολικά 4 καταδίκες για τη σκοτεινή υπόθεση εμπορίας προσώπων - Πώς η πληροφορία στο Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων ξετύλιξε το κουβάρι της εκμετάλλευσης.

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε, την Τετάρτη, ποινές φυλάκισης πέντε ετών, σε δύο πρόσωπα ηλικίας 34 ετών, αφού τα βρήκε ένοχα στις κατηγορίες της εμπορίας προσώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση.  Για την ίδια υπόθεση, δύο πρόσωπα ηλικίας 29 και 50 ετών, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 18 μηνών και 9 μηνών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ Αυγούστου, 2022 και Μαΐου, 2023.

Συγκεκριμένα, μετά από τη λήψη πληροφορίας από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων και στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, αναγνωρίστηκε ένα πρόσωπο ηλικίας 24 ετών ως θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τα πιο πάνω καταδικασθέντα πρόσωπα.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

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