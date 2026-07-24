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Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απαντήσεις για φεστιβάλ στην Πέγεια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Παρά τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που είχαν εκφραστεί πριν από τη διεξαγωγή του, πραγματοποιήθηκε τελικά το τριήμερο μουσικό φεστιβάλ «Beerateia Beer Festival» στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου να εκφράζει έντονο προβληματισμό λέγοντας ότι εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα "σχετικά με τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης". Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, σε κοινή ανακοίνωση με το BirdLife Cyprus και το Terra Cypria είχαν ζητηθεί στις 14 Ιουλίου διευκρινίσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος για το κατά πόσο είχε ενημερωθεί για τη διοργάνωση, εάν υποβλήθηκε αίτημα περιβαλλοντικής αξιολόγησης από τον Δήμο Ακάμα και εάν εκδόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Οι οργανώσεις σημειώνουν ότι ο χώρος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από δύο περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στη Χερσόνησο Ακάμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "εκδηλώσεις αυτού του είδους, με δυνατή μουσική, έντονο φωτισμό και μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη και ευαίσθητα οικοσυστήματα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο φωλεοποίησης των θαλάσσιων χελωνών".

Η Ομοσπονδία καλεί το Τμήμα Περιβάλλοντος να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη και δημόσια ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν, τονίζοντας ότι η προστασία των περιοχών Natura 2000 προϋποθέτει την αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

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