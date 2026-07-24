Terra Cypria: Απορρίπτει καταγγελίες για έργο σε Κρήτου Τέρρα και Κάθηκα

Το Terra Cypria – Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος εξέδωσε εκτενή δημόσια τοποθέτηση, απαντώντας σε όσα χαρακτηρίζει ως «αναληθείς, ψευδείς και ανυπόστατες αναφορές» που διατυπώθηκαν πρόσφατα εις βάρος του.

Στην ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα υπογραμμίζει ότι αποτελεί μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί νόμιμα από το 1994 με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Το Terra Cypria αναφέρεται στη δράση του στην κοινότητα Κρήτου Τέρρα, όπου από το 1995 λειτουργεί το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών. Όπως σημειώνει, οι εγκαταστάσεις αναπτύχθηκαν κυρίως με ίδιους πόρους, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκαν ως δωρεά στην κοινότητα.

Προσθέτει ότι διατηρεί μέχρι σήμερα νόμιμη συμβατική σχέση για τη χρήση τους, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο αντίτιμο προς τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η παρουσία του Κέντρου έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ενίσχυση της περιοχής, μέσω της προσέλκυσης μαθητών, φοιτητών και επισκεπτών, οι οποίοι ενισχύουν τις τοπικές επιχειρήσεις και αναδεικνύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Αναφορικά με τον Κάθηκα, το Terra Cypria αναφέρει ότι το 2020 κλήθηκε από τις τοπικές αρχές να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Ακάμα, ενώ το 2021 υπεγράφη συμφωνία χρήσης των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας κατέβαλλε όλα τα προβλεπόμενα οικονομικά ανταλλάγματα και συνέβαλε στην αύξηση της επισκεψιμότητας και της τοπικής οικονομίας.

Όπως αναφέρει, τον Ιούλιο του 2025 ενημερώθηκε ότι η συνεργασία δεν θα ανανεωνόταν. Το Ίδρυμα υποστηρίζει ότι αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις χωρίς αντιπαράθεση και ζήτησε από τον Δήμο Ακάμα τα πρακτικά και την αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης, χωρίς -όπως αναφέρει- να έχει λάβει μέχρι σήμερα απάντηση.

Το Terra Cypria απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι ενήργησε εκδικητικά ή εις βάρος τοπικών κοινοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η πολυετής παρουσία του στην περιοχή του Ακάμα αποδεικνύει σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού με τις τοπικές κοινωνίες.

Το Ίδρυμα τονίζει ότι όλα τα έσοδά του προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες, ελέγχονται και επανεπενδύονται αποκλειστικά στην περιβαλλοντική προστασία, την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και τη λειτουργία των προγραμμάτων του, υπογραμμίζοντας ότι δεν διανέμει κέρδη ούτε εξυπηρετεί ιδιωτικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το Terra Cypria δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη δυσφήμιση ή την παραποίηση της δράσης του, καλεί όσους διατυπώνουν δημόσιες καταγγελίες να παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του για την προστασία της φήμης και της αξιοπιστίας του.