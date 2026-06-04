Υπόθεση «Σάντη»: Πόρισμα με αναπάντητα ερωτήματα

Την κατάληξη της έρευνας για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη για την αποκαλούμενη υπόθεση «Σάντη» έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης. Την ίδια στιγμή, σε διάφορους κύκλους, υπάρχει η εκτίμηση ότι σημαντικά ερωτήματα σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση έμειναν αναπάντητα.

Ο αρχηγός Αστυνομίας, παρουσιάζοντας την έρευνα για την υπόθεση «Σάντη», ανέφερε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: «Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του δεκατετρασέλιδου εγγράφου, των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων και του ευρύτερου αφηγήματος που παρουσιάστηκε ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Η διαπίστωση αυτή δεν βασίζεται σε υποθέσεις ή εκτιμήσεις. Βασίζεται σε μαρτυρίες που δόθηκαν ενώπιον των ανακριτών, σε τεχνικά και δικανικά ευρήματα, σε ανεξάρτητη μαρτυρία και σε αντικειμενικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας», τόνισε.

Από την παρουσίαση της Αστυνομίας και τις απαντήσεις από τον αρχηγό στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, έμειναν ωστόσο αρκετά αναπάντητα βασικά ερωτήματα τα οποία όμως η ανακριτική ομάδα θεωρεί ότι δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς θεωρείται ολοκληρωμένη η έρευνα χωρίς το βασικό τεκμήριο, το κινητό τηλέφωνο της «Σάντης» κατά την επίμαχη περίοδο; Εντοπίστηκε το κίνητρο της πρωταγωνίστριας η οποία παραδέχθηκε ότι κατασκεύαζε με εφαρμογή τα μηνύματα; Τα στοιχεία για τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα αφορούν μόνο τους τελευταίους 6 μήνες. Οι φερόμενες επικοινωνίες έγιναν την περίοδο 2019 -2020, άρα η Αστυνομία δεν είχε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Κατασκευασμένα μηνύματα

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι από την έρευνα της ανακριτικής ομάδας προέκυψαν σαφείς παραδοχές για τη δημιουργία ψευδών αφηγημάτων και κατασκευασμένων μηνυμάτων. «Χρησιμοποιήθηκε εφαρμογή που επέτρεπε τη δημιουργία εικονικών μηνυμάτων και επικοινωνιών, με δυνατότητα καθορισμού ονόματος αποστολέα, περιεχομένου και χρόνου αποστολής, ώστε να εμφανίζονται ως πραγματικά. Οι δικανικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τηλεφωνικές συσκευές που σχετίζονταν με την υπόθεση κατέδειξαν τη μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε δεδομένα που να στηρίζουν το περιεχόμενο των καταγγελλόμενων συνομιλιών», τόνισε ο κ. Αρναούτης.

Οδηγίες για ποινική έρευνα

Μετά το πόρισμα, η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για έναρξη ποινικής διερεύνησης εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Εναντίον τους θα διερευνηθούν τα αδικήματα της δημιουργίας, δημοσίευσης και διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στο κάδρο της ποινικής έρευνας βρίσκονται τουλάχιστον τρία πρόσωπα τα οποία ήδη ενημερώθηκαν από την ανακριτική ομάδα του αρχηγείου, για να προσέλθουν για ανακριτική κατάθεση.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 154 του ποινικού κώδικα, «όποιος με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύει σε οποιαδήποτε μορφή ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες που δύνανται να κλονίσουν τη δημόσια τάξη ή την εμπιστοσύνη του κοινού προς το κράτος ή τα όργανά του ή να προκαλέσουν φόβο ή ανησυχία στο κοινό ή να παραβλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο την κοινή ειρήνη και ευταξία είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές. Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το δικαστήριο ότι η δημοσίευση έγινε με καλή πίστη και στηρίχτηκε σε γεγονότα που δικαιολογούν τέτοια δημοσίευση».

Θα κατηγορηθούν;

Από τη στιγμή που η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η κατάληξη της έρευνας που έγινε για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη είναι ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν, άρα, κατά την Αστυνομία είναι όλα ψευδή, τότε σύντομα θα αναμένονται οι ανακοινώσεις για εάν θα κατηγορηθούν κάποια άτομα για τα πιο πάνω αδικήματα.

Κάτι που συζητείται έντονα από χθες, μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, είναι γιατί δεν ολοκληρώθηκε και η ποινική διερεύνηση για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και στη συνέχεια να ανακοινωθούν συνολικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Σ’ αυτό το ερώτημα απάντησε ο ίδιος ο κ. Αρναούτης, τονίζοντας ότι πριν από μερικές ημέρες δόθηκε η οδηγία από τη Νομική Υπηρεσία για έναρξη ποινικής διερεύνησης, μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Οι ισχυρισμοί

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνας, παρουσίασε σε διαφάνειες τους ισχυρισμούς που καταρρίφθηκαν και τον τρόπο με τον οποίον έγινε η αστυνομική έρευνα. Εξήγησε επίσης πως οι φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα οθόνης που κυκλοφόρησαν ήταν κατασκευασμένα, και ποια ήταν τα οφθαλμοφανή λάθη και αντιφάσεις που περιείχαν.

Σε σχέση με τη συνδρομή της Europol και του FBI, ο αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι το πόρισμα από το δικανικό εργαστήρι στη Europol ήταν στην ίδια γραμμή με τα ευρήματα της Αστυνομίας και ότι το FBI προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες είχαν ήδη δρομολογηθεί από την ανακριτική ομάδα του αρχηγείου.

Αντίδραση Δρουσιώτη

Περίπου μιάμιση ώρα μετά την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής διάσκεψης του αρχηγού Αστυνομίας, ήρθε η πρώτη αντίδραση από τον Μακάριο Δρουσιώτη, ο οποίος προανήγγελλε ανακοινώσεις μετά τη δημοσίευση των ευρημάτων της έρευνας για το Κράτος Μαφία. Αυτούσια η ανάρτηση του Μ. Δρουσιώτη: «Θα τα πούμε μετά τις ανακοινώσεις για το Κράτος Μαφία, αυτό τους καίει... Άκουσα τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας. Τελικά ούτε η Europol ούτε το FBI βοήθησαν αλλά τα μηνύματα είναι όλα "χαλκευμένα" και οι πληροφορίες ψευδείς. Οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας ήταν ευθυγραμμισμένες με όσα διέρρεε στον Τύπο από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η έρευνα και η κατάληξη ταυτόσημη με όσα προανήγγειλε ο Αναστασιάδης, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει το σύστημα. Έτσι, μια γυναίκα, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε με μια εφαρμογή εκατοντάδες μηνύματα SMS, Viber, Signal, με ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και γεγονότα με λεπτομέρειες που δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει. Ο αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε την κοινή γνώμη, σε ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση, ότι αυτή είναι η αλήθεια και… ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ο κ. Αρναούτης δεν είδε καμιά διασύνδεση με τη Focus και το Κράτος Μαφία, δεν γνώριζε καν πως το πόρισμα έχει ήδη παραδοθεί και μόλις χτες… έμαθε πως τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν από βδομάδας. Βιάστηκε ωστόσο να ολοκληρώσει τη διερεύνηση της Αστυνομίας, δεν περίμενε καν το πόρισμα, μπας και χαλάσει το σενάριο. Όταν ανακοινωθούν τα συμπεράσματα του πορίσματος του Κράτους Μαφία ελπίζω να αναβλέψει. Θα τα πούμε τότε».