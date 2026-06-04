Ηλίας Στεφάνου: «Η έρευνα απάντησε στην ουσία των ισχυρισμών της υπόθεσης Σάντη - Μίλησαν τα τεκμήρια» (ηχητικό)

Η ουσία των ισχυρισμών που συντάραξαν το τελευταίο διάστημα τη Δικαιοσύνη και προκάλεσαν σοβαρούς τριγμούς στους θεσμούς φαίνεται να έχει απαντηθεί μέσα από μια πλήρη έρευνα, ανέφερε ο ποινικολόγος Ηλίας Στεφάνου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της «Σάντη» μετά την δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε η Αστυνομία για το θέμα.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία κατά τη χθεσινή διάσκεψη Τύπου, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι είναι λογικό να εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν δημόσια, καθώς δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι πτυχές μιας τόσο σύνθετης υπόθεσης σε μία μόνο ενημέρωση. Όπως είπε, το κρίσιμο είναι να υπάρχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις μέσα στον φάκελο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του κινήτρου της γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα από τα ερωτήματα που εύλογα απασχολούν και θα μπορούσε να διευκρινιστεί περαιτέρω για λόγους διαφάνειας. Ωστόσο, τόνισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι πως οι βασικοί ισχυρισμοί φαίνεται να έχουν ελεγχθεί μέσα από ανεξάρτητη μαρτυρία και όχι απλώς μέσω των αναφορών των εμπλεκομένων προσώπων.

Όπως εξήγησε, η ανεξάρτητη μαρτυρία μπορεί να προκύπτει από επιστημονικά ευρήματα, τεκμήρια ή μαρτυρίες τρίτων προσώπων που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τους επίμαχους ισχυρισμούς. «Δεν αρκεί ο ισχυρισμός ενός προσώπου. Χρειάζεται να επιβεβαιώνεται ή να καταρρίπτεται από άλλα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στεφάνου παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να προκαλούν εντύπωση οι λεπτομέρειες που περιείχε η ιστορία, καθώς και το γεγονός ότι φαίνεται να είχαν πειστεί για την αξιοπιστία της «Σάντη» διάφορα πρόσωπα. Επισήμανε όμως ότι ακριβώς αυτά τα ερωτήματα αποτέλεσαν αντικείμενο της αστυνομικής διερεύνησης και ότι τα συμπεράσματα που ανακοινώθηκαν δείχνουν πως υπήρξε προσπάθεια να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Ειδική μνεία έκανε στον ρόλο των δημοσιογράφων, αναφερόμενος στον ρόλο του Μακάριου Δρουσιώτη, σημειώνοντας ότι η καλή πίστη και η προηγούμενη δημοσιογραφική έρευνα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση ενδεχόμενης ευθύνης. Όπως είπε, πριν από τη δημοσιοποίηση σοβαρών καταγγελιών αναμένεται να γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και να ζητείται η θέση της άλλης πλευράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε λανθασμένη εκτίμηση ή δημοσίευμα συνιστά αυτομάτως ποινικό αδίκημα.

Ακούστε ολόκληρη την τοποθέτηση του Ηλία Στεφάνου στην εκπομπή «Πρωινή Επιεθώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά στο ραδιόφωνο του «Πολίτη»