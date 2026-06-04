Ενισχύει τις θερινές πτήσεις της από την Κύπρο η Wizz Air – Πότε επανέρχονται τα δρομολόγια Λάρνακα – Αθήνα

Η Wizz Air προχωρεί σε σημαντική ενίσχυση του πτητικού της προγράμματος από τη Λάρνακα, ανακοινώνοντας την προσθήκη 57.500 επιπλέον αεροπορικών θέσεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2026, ανταποκρινόμενη στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επιβατική ζήτηση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό της εταιρείας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Wizz Air στην κυπριακή αγορά.

Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία θα διαθέσει επιπλέον 24.500 θέσεις τον Αύγουστο και ακόμη 33.000 τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με βασικές ευρωπαϊκές αγορές αλλά και προορισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόωρη επανέναρξη του δρομολογίου Λάρνακα – Αθήνα. Η σύνδεση θα επανέλθει στις 13 Αυγούστου με δέκα πτήσεις την εβδομάδα, ενώ από τις 23 Σεπτεμβρίου οι πτήσεις θα αυξηθούν σε δεκατέσσερις εβδομαδιαίως, προσφέροντας ουσιαστικά δύο καθημερινές συνδέσεις μεταξύ των δύο πόλεων.

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει τις συχνότητες σε μια σειρά από δημοφιλείς προορισμούς. Οι πτήσεις προς Βαρκελώνη αυξάνονται από τρεις σε τέσσερις εβδομαδιαίως από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η σύνδεση με το Βουκουρέστι (Οτοπένι) αναβαθμίζεται από πέντε σε επτά πτήσεις την εβδομάδα. Σημαντική είναι και η ενίσχυση των δρομολογίων προς Τελ Αβίβ, όπου οι εβδομαδιαίες πτήσεις αυξάνονται από επτά σε έντεκα από τις 13 Αυγούστου.

Πρόσθετες συχνότητες θα προστεθούν επίσης στα δρομολόγια προς Κουτάισι στη Γεωργία και Ιάσιο στη Ρουμανία, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ταξίδια τόσο αναψυχής όσο και επαγγελματικού χαρακτήρα.

Η απόφαση της εταιρείας αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού αλλά και στη δυναμική της χώρας ως αγοράς εξερχόμενων ταξιδιών. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου και στις αρχές του φθινοπώρου.

Σε δήλωσή του, ο Network Officer East της Wizz Air, András Szabó, ανέφερε ότι η επιβατική ζήτηση ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις της εταιρείας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για πρόωρη επαναφορά της γραμμής Αθήνας και αύξηση των διαθέσιμων θέσεων.

«Η Κύπρος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τη Wizz Air, στην οποία συνεχίζουμε να επενδύουμε και να αναπτύσσουμε το δίκτυό μας. Με την προσθήκη 57.500 επιπλέον θέσεων και την αύξηση των συχνοτήτων σε ορισμένα από τα δημοφιλέστερα δρομολόγιά μας, προσφέρουμε στους επιβάτες ακόμη περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές, ενώ παράλληλα στηρίζουμε τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου», δήλωσε.