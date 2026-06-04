Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Στις 11 Ιουνίου οι αγορεύσεις για τις προδικαστικές ενστάσεις

Οι προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων υπεράσπισης των πέντε κατηγορούμενων στην υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων της οικογένειας του Θανάση Νικολάου θα απασχολήσουν το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, στις 11 Ιουνίου.

Σήμερα, Πέμπτη, το δικαστήριο είχε ορίσει όπως υποβληθούν γραπτώς οι προδικαστικές ενστάσεις επί του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου, ενώ αγορεύσεις επί των νέων αυτών ενστάσεων θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ