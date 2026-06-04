Αφθώδης: Πέρασε από το Υπουργικό η αυστηροποίηση ποινών για παράνομες διακινήσεις - Στα 10 χρόνια η φυλάκιση και στα 100.000 ευρώ το πρόστιμο

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση της υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, για αυστηροποίηση των ποινών για παράνομες διακινήσεις ζώων στις ελεύθερες περιοχές και συναλλαγές και διακίνηση ζώων από τα κατεχόμενα, ώστε να αντιμετωπιστεί η παρατεταμένη κρίση του αφθώδους πυρετού. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο ανήκει στη δέσμη αποφάσεων που πάρθηκαν την περασμένη Τρίτη στο Προεδρικό.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του «Περί Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001-20023» προνοεί αύξηση ποινών σε περίπτωση καταδίκης, από 6 μήνες φυλάκιση ή χρηματική ποινή €3.323,63 σε 5 χρόνια φυλάκιση ή χρηματική ποινή €250.000 αντίστοιχα.

Επίσης εγκρίθηκε η αύξηση ποινών σε περίπτωση διακίνησης προϊόντων από κατεχόμενες περιοχές σε περίπτωση καταδίκης από 12 μήνες φυλάκιση ή χρηματική ποινή €8309.07 σε 10 έτη φυλάκισης ή €250.000 αντίστοιχα.

Αυξάνεται την ίδια ώρα και το ύψος του διοικητικού προστίμου, από €5.000 σε €100.000.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 27 διοικητικά πρόστιμα ύψους €91.540, ενώ έξι σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων στάλθηκαν στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση.

Παναγιώτου: Η παρατεταμένη παράνομη διακίνηση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο

Σε δηλώσεις της η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ανέφερε ότι «η κρίση του αφθώδους πυρετού και η παρατεταμένη παράνομη διακίνηση ζώων, ζωικών προϊόντων και ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένης της από και προς τις κατεχόμενες περιοχές παράνομης διακίνησης, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας, η οποία επιφέρει ψηλό οικονομικό κόστος για την αντιμετώπισή της και παράλληλα τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής. Ως εκ τούτου έχει κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του «Περί Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001-20023» σε σχέση με το ύψος των μέτρων που επιβάλλονται».

Κλείδωσε σε υπουργική σύσκεψη η δυναμική εμπλοκή στρατού και αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μετά την απόφαση που πάρθηκε τη Δευτέρα στο Προεδρικό για μεγαλύτερη εμπλοκή του στρατού και της Αστυνομίας στην τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, πραγματοποιήθηκε χθες, για σκοπούς συντονισμού, υπουργική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν υπουργοί και Γενικοί Διευθυντές ή εκπροσώποι των τριών εμπλεκόμενων υπουργείων: Άμυνας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης. Επίσης συμμετείχαν η ανώτατη ηγεσία του Αρχηγείου Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς.

Στη σύσκεψη κλείδωσε η δυναμική και ουσιαστική εμπλοκή των σωμάτων ασφαλείας στην πρώτη γραμμή της κρίσης.