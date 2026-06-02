Αποφάσεις Προεδρικού για αφθώδη: Ενεργότερη εμπλοκή στρατού και αστυνομίας, αύξηση μέχρι και 250.000 στα πρόστιμα και αναθεώρηση των αποζημιώσεων

Την εφαρμογή δέσμης δέκα μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των κτηνοτροφικών οργανώσεων. Όπως ανέφερε η υπουργός, για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης απαιτείται συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι πρώτον, η άμεση ολοκλήρωση των θανατώσεων των ζώων που έχουν νοσήσει, κάτι το οποίο, τόνισε, μπορεί να γίνει τάχιστα τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Δεύτερον, ενόσο ο ιός βρίσκεται ακόμα σε έξαρση, λόγω των μετακινήσεων και της μη πιστής εφαρμογής των μέρων βιοασφάλειας, όπως είναι και οι μαζικές συναθροίσεις, προχωρούν και με τις δύο μεθόδους ανίχνευσης του ιού, δηλαδή to PCR (Mοριακός έλεγχος) και ELISA (Ανοσοενζυμική δοκιμή). Ακολούθως, σημείωσε η υπουργός, θα αξιολογηθεί η μέθοδος αναλόγως και των αποτελεσμάτων από την επιδημιολογική ομάδα.

Τρίτον, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται τάχιστα ο μαζικός παγκύπριος εμβολιασμός. Μέχρι σήμερα ο εμβολιασμός της δεύτερης δόσης βρίσκεται στο 84% για τα βοοειδή, στο 78% για τα αιγοπρόβατα και στο 41% για τους χοίρους.

Τέταρτον, προχωρούν με αυστηροποίηση των προστίμων σε ό,τι αφορά παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα ή άλλες μετακινήσεις. Πρόκειται για αύξηση των προστίμων έως 100.000 ευρώ για διοικητικό πρόστιμο και 250.000 ευρώ για πρόστιμο στο δικαστήριο. Η σχετική απόφαση θα βρεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη.

Πέμπτον, αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με ενεργότερη εμπλοκή και μαζική παρουσία του στρατού και της αστυνομίας.

Έκτον, συνεχίζεται ο σαφής διαχωρισμός των συνεργείων που προβαίνουν στις θανατώσεις, στους εμβολιασμούς και στις δειγματοληψίες.

Έβδομον, η επιδημιολογική ομάδα θα πραγματοποιεί τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα συναντήσεις με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων.

Όγδοον, θα αυξηθεί περαιτέρω η αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα και θα αξιολογηθεί το ποσό τις επόμενες μέρες.

Ένατον, σε δημόσιες δηλώσεις θα προβαίνουν ο Δημήτρης Τσιάρτας, ο Δημήτρης Επαμεινώνδας και ο κ. Μαλάς στα θέματα τα οποία αφορούν τον αφθώδη πυρετό.

Και τελευταίο, ενισχύεται περαιτέρω ο έλεγχος στα σημεία διέλευσης σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των ζωικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συναποφασίστηκε ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την εκρίζωση από τον ιό του αφθώδους πυρετού χρειάζεται συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους, είπε η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου.

Δεν άγγιξαν το χαλλούμι - «Προς τη σωστή κατεύθυνση η απόφαση για PCR»

Στη σύσκεψη δεν έγινε συζήτηση για το θέμα του χαλλουμιού λόγω περιορισμένου χρόνου, δήλωσε στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» ο πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου, Χρίστος Παπαπέτρου.

Για το ζήτημα των θανατώσεων, σημείωσε ότι οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες ζήτησαν τερματισμό των μαζικών θανατώσεων, ευελεπιστούσαν ότι θα ανακοινώνονταν αποφάσεις, ωστόσο είπε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η απόφαση ότι σε λίγο καιρό θα γίνεται μόνο μοριακός έλεγχος (PCR), ο οποίος, τόνισε, ανιχνεύει μόνο τον ενεργό ιό και όχι τα αντισώματα.

Καταγγελίες για συνέχιση της παρανομίας

Την ίδια ώρα τόνισε ότι είναι σημαντικές οι αποφάσεις που σχετίζονται με την αυστηροποίηση των προστίμων και την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, με ενεργότερη εμπλοκή και μαζική παρουσία του στρατού και της αστυνομίας. Εδώ ο κ. Παπαπέτρου μετέφερε καταγγελίες που φτάνουν κοντά στις αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις οποίες, συνεχίζονται οι δοσοληψίες με τα κατεχόμενα, οι παράνομες μεταφορές ζώων και η ελεύθερη βόσκηση. Μάλιστα αναφέρθηκε σε μετακινήσεις ζώων από τις μολυσμένες ζώνες. «Αν και δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι ανυπάκουοι, αλλά ορισμένοι, και μία περίπτωση αρκεί για τη διασπορά του ιού», είπε.

Φωνή των κτηνοτρόφων: Δυσαρέσκεια για τη συνέχιση θανατώσεων

Δυσαρέσκεια για τη συνέχιση θανατώσεων, εξέφρασε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ονάδας «Φωνή των κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, ωστόσο χαιρέτησε τα μέτρα που λήφθηκαν, επικροτώντας την απόφαση για τα πρόστιμα. Ικανοποίηση δήλωσε και για την αναθεώρησητου ύψους των αποζημιώσεων.