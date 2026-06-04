Στήνεται οπλοστάσιο κατά των πυρκαγιών – Κάμερες, ενισχύσεις προσωπικού και AI στη μάχη με τις φλόγες

Το μήνυμα ότι θα πρέπει να μειωθεί οποιαδήποτε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει σπινθήρα και πυρκαγιά, στέλνει ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Γενικός Συντονιστής μεγάλων πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, εκφράζοντας, παράλληλα, την ευχή η φετινή αντιπυρική περίοδος να είναι ήρεμη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και σε σχόλιο ότι μπήκε ο Ιούνιος, ξεκίνησε ουσιαστικά η καλοκαιρινή περίοδος και για την ετοιμότητά τους για αντιμετώπιση/κατάσβεση πυρκαγιών, ο κ. Λογγίνος είπε ότι προετοιμάζονται εδώ και μήνες για τη συγκεκριμένη περίοδο, την αντιπυρική.

«Προσπαθούμε να καλύψουμε πιθανόν κενά, τα οποία υπήρξαν παλαιότερα. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες για να βελτιωθούμε. Τα πτητικά μέσα είναι στην Κύπρο από την 1η του Απρίλη. Έχουμε 13 στο σύνολο, 8 πτητικά μέσα στην Πάφο, 2 στο Ακρωτήρι και 3 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Από εκεί και πέρα έχουν τοποθετηθεί κάποιες κάμερες που παρακολουθούμε την ύπαιθρο, σε Επαρχίες όπως η Λεμεσός, η Πάφος και η Λάρνακα. Έχουμε ενισχύσει τους σταθμούς υπαίθρου με προσωπικό», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι έχουν καθαριστεί χιλιόμετρα αντιπυρικών λωρίδων από το Τμήμα Δασών, ελέγχθηκαν όλα τα υδροστόμια πυρόσβεσης και οι υδατοδεξαμενές, τις οποίες χρησιμοποιούν για τα βυτία των οχημάτων τους για επαναγέμισμα κ.λπ.

Όπως είπε, «έχουμε δώσει κατευθυντήριες γραμμές στις Κοινότητες όσον αφορά την καθαριότητα των χώρων που έχουν περισσότερη επικινδυνότητα, ούτως ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να επεκταθεί στις Κοινότητες».

Παράλληλα, είπε ο κ. Λογγίνος, «σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρουμε ότι η Πολιτική Άμυνα κάνει εκκενώσεις φέτος για πρώτη φορά ούτως ώστε να είναι ενήμεροι όσοι εμπλέκονται στο θέμα των εκκενώσεων».

«Παράλληλα, όπως έχει αναφέρει και η Πολιτική Άμυνα, έχει ενεργοποιηθεί και το CY Alert, το οποίο θα μας βοηθήσει στον τομέα των πυρκαγιών για τις εκκενώσεις πάλι. Έχουμε λειτουργήσει το δικό μας Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο στοίχισε περίπου γύρω στα 6,5 - 7 εκατομμύρια, στο οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε κρίσεις από το δικό μας Κέντρο Επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι γίνονται προσπάθειες και έχει κατακυρωθεί προσφορά για τοποθέτηση ηλεκτροπτικών συστημάτων, «τα οποία φέτος δεν θα τα έχουμε σίγουρα στη διάθεση μας, αλλά κατακυρώθηκε η προσφορά και ευελπιστούμε ότι από την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο θα μπορούμε να παρακολουθούμε τόσο τις βιομηχανικές όσο και την ύπαιθρο με ηλεκτροπτικά συστήματα AI, τα οποία με την ανίχνευση καπνού ή μικρής εστίας πυρκαγιάς σε μέγεθος 1χ1 μέτρο, θα μας δίνουν την ενημέρωση για να μπορούμε να κάνουμε άμεσα ανταπόκριση και να μπορέσουμε να πιάνουμε την πυρκαγιά προτού επεκταθεί».

«Παράλληλα, έχουμε παρατηρητήρια, υπάρχουν οι περιπολίες, έχουμε ενεργοποιήσει όλες τις εθελοντικές ομάδες, με τις οποίες έχουμε επαφή καθημερινή μαζί τους σχεδόν και τους χρησιμοποιήσαμε ήδη σε πάρα πολλές πυρκαγιές. Έχουμε εκπαιδεύσει πέραν των 400 εθελοντών. Και έχουμε καταγραμμένες στα μητρώα μας 11 εθελοντικές ομάδες. Από εκεί και πέρα, έχω διοργανώσει δύο συσκέψεις με τη Συντονιστική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεως, και θα γίνει ακόμη μία στις 22 Ιουνίου, στο ΚΣΕΔ, στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εκεί όπου η Συντονιστική ομάδα θα μεταβεί σε περίπτωση ή εξελίσσεται ή υπάρχει κρίση», συμπλήρωσε.

Οπότε, συνέχισε ο κ. Λογγίνος, θα γίνει και μια σύσκεψη στο συγκεκριμένο χώρο για να γνωρίζουν όλοι που είναι, και στο χώρο εκεί έχουν στηθεί και συστήματα παρακολούθησης όλων των στόλων, των υπηρεσιών που εμπλέκονται στις πυρκαγιές.

«Οπότε γίνονται και όλες αυτές οι ενέργειες για να μπορέσουμε εάν ξεκινήσει μια πυρκαγιά να μειώσουμε τις πιθανότητες να εξελιχθεί, αλλά αν εξελιχθεί σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουμε να την κατασβέσουμε το σημαντικότερο δυνατό προτού προκαλέσει οποιαδήποτε πρόβλημα», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λογγίνος είπε ότι «θέλουμε να κάνουμε μια έκκληση στον κόσμο, γιατί η βλάστηση με την φετινή καλοκαιρία είναι έντονη και θα πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε, ήδη είχαμε πυρκαγιές οι οποίες ξεκίνησαν από ανθρώπινες ενέργειες, χρήση σμυρίλιου, από γεωργικούς ελκυστήρες στην προσπάθεια να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους κ.λπ».

«Θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, οι συμπολίτες μας ότι θα πρέπει να μειώσουν οποιαδήποτε ενέργεια πιθανόν να προκαλέσει σπινθήρα και πυρκαγιά. Ευχόμαστε φέτος η καλοκαιρινή περίοδος, η αντιπυρική περίοδος να είναι ήρεμη», κατέληξε.

ΚΥΠΕ