Ιστορικό ξενοδοχείο στην Ορόκλινη «ξυπνά» μετά από χρόνια - Επαφές για αξιοποίηση του Χενίπα

Σε επαφές με υποψήφιο επενδυτή φέρεται να βρίσκεται η τράπεζα που κατέχει το ιστορικό ξενοδοχείο Χενίπα στην Ορόκλινη, προκειμένου να πωληθεί, ν’ ανακαινιστεί και να επαναλειτουργήσει προσεχώς. Πρόκειται για ξενοδοχειακό συγκρότημα με ιστορία σχεδόν 40 χρόνων, που κάποτε αποτελούσε το σήμα κατατεθέν της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της Λάρνακας ευρύτερα, το οποίο βρίσκεται σε μία νευραλγική τοποθεσία, στην είσοδο της Ορόκλινης από τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας.

Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια το εν λόγω ξενοδοχείο παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι το καλοκαίρι του 2024, λειτουργούσε ως δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών. Έπειτα, όμως, από σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν διαμένοντες στο κτήριο, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιές και όχι μόνο, πάρθηκε η απόφαση, τον Ιούνιο του 2024, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες μεταφερθούν σε άλλους χώρους. Έκτοτε το ξενοδοχειακό συγκρότημα παραμένει κλειστό και ανεκμετάλλευτο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες, εκ μέρους της τράπεζας που έχει το κτήριο, προκειμένου να γίνει εφικτή συμφωνία με επενδυτή, ο οποίος επέδειξε ενδιαφέρον ν’ αγοράσει το πρώην ξενοδοχείο και να το αξιοποιήσει για τουριστικούς σκοπούς. Τοπικοί φορείς εκτιμούν πως θα ήταν ευχής έργο για την Ορόκλινη και την τουριστική περιοχή της Λάρνακας ευρύτερα να επαναλειτουργήσει, με νέους ιδιοκτήτες, το ξενοδοχείο Χενίπα, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι μέχρι τις αρχές του 2027 αναμένεται να επαναλειτουργήσει, με τη νέα του μορφή, το πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα Παλμ Μπιτς, το οποίο επίσης βρίσκεται εντός των ορίων της Ορόκλινης. Κι όλα αυτά ενώ μέχρι τον επόμενο χρόνο πιστεύεται, εκτός απροόπτου, να ολοκληρωθεί και η γ΄ φάση ανακατασκευής του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, που περνά από την τουριστική περιοχή Ορόκλινης. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι, με πιθανή αξιοποίηση και επαναλειτουργία του Χενίπα, τη λειτουργία του νέου Παλμ Μπιτς και την ολοκλήρωση των έργων στον παραλιακό δρόμο Δεκέλειας, η τουριστική περιοχή της Ορόκλινης θα πάρει μία εντελώς καινούργια μορφή.

Τι γίνεται με το Eva;

Κι ενώ για το Χενίπα βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την πώλησή του σε επιχειρηματία για να το αξιοποιήσει, εκκρεμεί η κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου Eva, ενός ακόμα κτηρίου που βρίσκεται επί του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, σε πολύ μικρή απόσταση από το υπό κατασκευή Παλμ Μπιτς. Για το Eva σκαλώνει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η κατεδάφιση και αξιοποίησή του με την ανέγερση ενός νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο ίδιο σημείο. Για δεκαετίες το κτήριο του υπό αναφορά ξενοδοχείου παραμένει ερειπωμένο κι εγκαταλελειμμένο, εκπέμποντας μια τρομερή οπτική ρύπανση που αμαυρώνει, σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς, την εικόνα της τουριστικής περιοχής. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, μόνο η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας τα τελευταία 15 χρόνια έχει προβεί σε επανειλημμένα διαβήματα και παραστάσεις προς διάφορες κρατικές υπηρεσίες, φορείς και σε υπουργεία προκειμένου να εξευρεθεί μία λύση για το θέμα αυτό, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει προκύψει κάποια θετική εξέλιξη.