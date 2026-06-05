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Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στην κατεχόμενη Κερύνεια

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Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας έγινε χθες γνωστό ότι οι ύποπτοι ομολόγησαν ότι απέκτησαν πλαστές άδειες οδήγησης έναντι χρημάτων.

Πάνω από 9 κιλά ναρκωτικών ουσιών καθώς και μετρητά κατασχέθηκαν σε «αστυνομική επιχείρηση» στην κατεχόμενη Κερύνεια, ενώ έγιναν και δύο «συλλήψεις».

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, σε έρευνα στο σπίτι ενός εκ των δύο «συλληφθέντων», εντοπίστηκαν 9 κιλά και 23 γραμμάρια κάνναβης, 300 γραμμάρια κοκαΐνη, 6.275 ΤΛ και 200 ευρώ σε μετρητά που πιστεύεται ότι είναι έσοδα από πωλήσεις ναρκωτικών, καθώς και μια μηχανή συσκευασίας ουσιών. Συνελήφθησαν ένας 28χρονος και ένας 24χρονος και τέθηκαν υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, επίσης στην Κερύνεια, στο πλαίσιο των ερευνών για τις πλαστές άδειες οδήγησης, έγινε γνωστό ότι οι «συλλήψεις» έφτασαν τις 15, περιλαμβανομένης της «σύλληψης» του ιδιοκτήτη της σχολής οδηγών, ενώ στα αρχεία της σχολής βρέθηκαν πληροφορίες και έγγραφα που ανήκουν σε 20 άτομα, και τα οποία εξετάζονται.

Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας έγινε χθες γνωστό ότι οι ύποπτοι ομολόγησαν ότι απέκτησαν πλαστές άδειες οδήγησης έναντι χρημάτων.

Χθες, 7 ύποπτοι γι’ αυτή την υπόθεση τέθηκαν εκ νέου υπό μονοήμερη κράτηση.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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