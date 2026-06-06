ΕΙΚΟΝΕΣ: Στις φλόγες η πατρική κατοικία της Ανδρούλας Βασιλείου στο κέντρο της Πάφου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις 5:46 μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στο κέντρο της Πάφου.

Η κατοικία, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Μουσαλά, σε μικρή απόσταση από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, έχει εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό της κατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα κτήρια. Πληροφορίες φέρουν ότι πρόκειται για την πατρική κατοικία της πρώην Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρούλας Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο έχει πωληθεί από την οικογένεια Βασιλείου σε αλλοδαπό ιδιοκτήτη, ενώ το τελευταίο διάστημα φέρεται να χρησιμοποιούνταν περιστασιακά από άστεγα πρόσωπα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.