Βγήκε στο σεργιάνι η Τροχαία: Επτά συλλήψεις και εκατοντάδες έλεγχοι τη νύχτα από την Αστυνομία

Επτά πρόσωπα συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και κλοπή οχήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 851 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,130 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 14 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 253 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 64 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 438 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 31 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα.