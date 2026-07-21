Απεβίωσε ο Νίκος Παπαϊωάνου: Διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης Βασιλείου - Θλίψη εκφράζει το ΑΚΕΛ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος υπηρέτησε την πολιτεία επί σειρά ετών από καίριες δημόσιες θέσεις. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου νομικού εξέφρασε το ΑΚΕΛ, εξαίροντας το ήθος, την ακεραιότητα και την πολυετή προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Νίκου Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Γιώργου Βασιλείου, ενώ υπηρέτησε την πολιτεία από τη θέση του Προέδρου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, του Προέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

«Ο Νίκος Παπαϊωάννου ξεχώρισε σε όλη τη δημόσια πορεία του ως ένας έντιμος και δημοκράτης νομικός, με ευσυνειδησία, ήθος και ακεραιότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ΑΚΕΛ προσθέτει ότι η κυπριακή Αριστερά αποχαιρετά με εκτίμηση και σεβασμό τον Νίκο Παπαϊωάννου και εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η πορεία του

Ο Νίκος Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1947. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας το 1965 και ακολούθως σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1965 μέχρι το 1970.

Από το 1973 άρχισε να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Λάρνακα.

Το 1982 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, θέση την οποία διατήρησε μέχρι τον Απρίλιο του 1988.

Τον Μάιο του 1989 διορίστηκε Πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου και παρέμεινε στη θέση μέχρι τις 4 Μαΐου 1990, οπότε ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Γιώργου Βασιλείου.

Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης μέχρι τον Φεβρουάριο του 1993, ενώ από το 2004 μέχρι το 2010 υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου ήταν νυμφευμένος με τη Λουκία Αναγνωστοπούλου.