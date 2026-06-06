Θα γεμίσουν οι σταθμοί με σκούτερ; Η Κύπρος υστερεί σε υποδομές μικροκινητικότητας

Έτοιμη να βάλει τάξη στο ζήτημα των ηλεκτρικών σκούτερ, δηλώνει η Αστυνομία, η οποία αναμένει πλέον την έκδοση του διατάγματος του υπουργού Μεταφορών για να ενεργοποιήσει τις νέες εξουσίες που της παραχωρεί η τροποποιημένη νομοθεσία για τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας. Μεταξύ άλλων, ο νόμος δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα κατακράτησης των ηλεκτρικών σκούτερ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβάσεων, με την εφαρμογή του μέτρου να εξαρτάται από το περιεχόμενο του διατάγματος που αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα. Η νέα νομοθεσία αυξάνει επίσης το ηλικιακό όριο χρήσης από τα 14 στα 17 χρόνια, ανεβάζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα από τα 20 στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ δίνει στους δήμους τη δυνατότητα να επιβάλλουν όρους στις εταιρείες ενοικίασης, να καθορίζουν τον μέγιστο αριθμό σκούτερ που θα κυκλοφορούν στην περιοχή τους, να ορίζουν χώρους στάθμευσης και να απαιτούν τη χρήση συστημάτων γεωεντοπισμού και ελέγχου ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μέλη της Αστυνομίας και εξουσιοδοτημένοι τροχονόμοι θα μπορούν να κατακρατούν συσκευές προσωπικής κινητικότητας όταν αυτές χρησιμοποιούνται από πρόσωπα κάτω των 17 ετών, κινούνται σε μη επιτρεπόμενους χώρους ή αναπτύσσουν ταχύτητα πέραν των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Αναμονή για το διάταγμα

Όπως δήλωσε στον «Π» ο υπαστυνόμος Τροχαίας Αρχηγείου Τάσος Ασιήκκης, πριν από την εφαρμογή των νέων μέτρων θα προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ Αστυνομίας και Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες και να εκδοθούν οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και η φύλαξη των συσκευών που θα κατακρατούνται. Σύμφωνα με τον κ. Ασιήκκη, «εξετάζεται το ενδεχόμενο να καθοριστούν συγκεκριμένοι χώροι σε αστυνομικούς σταθμούς για τη φύλαξή τους». Η αύξηση του ορίου ταχύτητας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο εντοπισμού των παραβατών. Σύμφωνα με την Τροχαία, υπάρχουν ήδη τα μέσα για την εφαρμογή των ελέγχων, με τους αστυνομικούς να μπορούν να χρησιμοποιούν ραντάρ και ταχύμετρα. Σημαντική αλλαγή φέρνει και η αύξηση του ηλικιακού ορίου χρήσης. Όταν εντοπίζεται ανήλικος να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό σκούτερ, θα εκδίδεται εξώδικο προς τον γονέα ή κηδεμόνα του, ενώ, όταν τεθούν πλήρως σε εφαρμογή οι νέες πρόνοιες, θα υπάρχει και η δυνατότητα κατακράτησης της συσκευής.

Το μεγάλο κενό

Παρά τις αυστηρότερες ρυθμίσεις, ένα από τα βασικά κενά της νομοθεσίας παραμένει το θέμα της ασφάλισης. Σύμφωνα με τον κ. Ασιήκκη, η προηγούμενη Βουλή συζήτησε το ενδεχόμενο υποχρεωτικής ασφάλισης για τα ηλεκτρικά σκούτερ, ωστόσο δεν προχώρησε σε σχετική ρύθμιση.

Πρόβλημα και οι υποδομές

Ο κ. Ασιήκκης αναγνώρισε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε υποδομές μικροκινητικότητας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ανέφερε, στόχος της Αστυνομίας είναι τα ηλεκτρικά σκούτερ να απομακρυνθούν από χώρους όπου κινούνται πεζοί και να περιοριστούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. «Θέλουμε να τα βγάλουμε από αυτούς τους χώρους γιατί αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους πεζούς όσο και για άλλους χρήστες του δρόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π», από το 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν 25 θύματα σε συγκρούσεις με εμπλοκή ηλεκτρικών σκούτερ, εκ των οποίων δύο θανατηφόρα, 14 σοβαροί τραυματισμοί και εννέα ελαφροί. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν επτά τραυματισμοί. Τον Φεβρουάριο του 2026 σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο περιστατικό στη Λεμεσό με θύμα 26χρονη γυναίκα.