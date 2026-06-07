Ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος «θρύλος» της MI6 που «πρωταγωνιστεί» σε νέα σειρά του Netflix

Η σειρά «Legends» του Netflix έφερε στο φως μια από τις πιο σκοτεινές κυπριακές ιστορίες του 20ού αιώνα. Αυτήν ενός νεαρού από ένα χωριό της Λεμεσού που πρόδωσε τους συναγωνιστές του, έγινε πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού του Ηνωμένου Βασιλείου MI6, και κατέληξε να είναι «το καλύτερο χαρτί» της βρετανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας στο παγκόσμιο εμπόριο ηρωίνης. Ο «Π» αναζήτησε τα ίχνη αυτής της ιστορίας...

Άλλως «Κεραυνός»

Το «Legends» έκανε πρεμιέρα στις 7 Μαΐου 2026 και αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας μυστικής επιχείρησης της βρετανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας (HM Customs and Excise) στις αρχές της δεκαετίας του '90. Ο Τομ Μπερκ υποδύεται τον Γκάι Στάντον, έναν τελωνειακό υπάλληλο που στέλνεται υπό κάλυψη να διεισδύσει στα κυκλώματα ηρωίνης που πλημμύριζαν τη Βρετανία με ναρκωτικά από το Αφγανιστάν. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο απομνημονευμάτων του πραγματικού Γκάι Στάντον, «The Betrayer» (2022), και ο δημιουργός της σειράς Νιλ Φορσάιθ, έχει επιβεβαιώσει ότι σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες αντιστοιχούν σε αληθινά πρόσωπα.

Ένας από τους χαρακτήρες της σειράς είναι ο Μυλωνάς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέραλντ Κιντ. Ελληνοκύπριος με βαθιές διασυνδέσεις στον υπόκοσμο, βοηθά τον Γκάι Στάντον να αποκτήσει πρόσβαση στους Τούρκους βαρώνους ναρκωτικών. Ήδη από το δεύτερο επεισόδιο αποκαλύπτεται ότι υπήρξε μέλος της ΕΟΚΑ, αλλά αργότερα συνεργάστηκε με τις βρετανικές αποικιακές αρχές, ένα παρελθόν που τον στιγμάτισε ως προδότη. Ο Φορσάιθ παραδέχτηκε στους «Times» του Λονδίνου ότι ο χαρακτήρας του Μυλωνά είναι εμπνευσμένος εν μέρει από τον Ανδρέα Αντωνιάδη, γνωστό με το παρατσούκλι «Κεραυνός», ο οποίος μάλιστα είναι ακόμα εν ζωή, σχεδόν 90 ετών πλέον, όπως μας επιβεβαιώνει άνθρωπος που έχει επαφές μαζί του.

Από το Φοινί

Γεννημένος κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1930 στο Φοινί, ο Ανδρέας Αντωνιάδης είναι από φτωχή οικογένεια και κάτοικος του χωριού που δέχτηκε να μας μιλήσει ανώνυμα, καθώς το θέμα παραμένει ταμπού ακόμα και σήμερα, περιγράφει έναν ανήσυχο νέο. «Ήταν ζωηρός, είχε μοτοσυκλέτα, ανεβοκατέβαινε τα βουνά μικρός, πολύ δραστήριος και ριψοκίνδυνος», λέει. Όπως χιλιάδες νέοι Κύπριοι εκείνης της εποχής, εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ. Ωστόσο, κάποια στιγμή άλλαξε πλευρά. Σύμφωνα με πηγές από το Φοινί, το 1957 ο Αντωνιάδης συνελήφθη από βρετανικά στρατεύματα κοντά στο ποτάμι. Περικυκλώθηκε και δεν είχε διέξοδο. Το τι ακολούθησε στην ανάκριση παραμένει άγνωστο, και σύμφωνα με τους κατοίκους, έγινε πληροφοριοδότης.

Μαρτυρία που δημοσιεύτηκε στη «Φωνή της Πάφου» τον τοποθετεί στις 2 Μαρτίου 1957 να επιβαίνει σε αυτοκίνητο με Βρετανούς αξιωματικούς στον δρόμο προς Νικόκλεια, ερευνώντας αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Τον αναγνώρισαν ως «Ανδρέα Αντωνιάδη Φοινιώτη, γνωστό ως Κεραυνό». Ήταν ξανθός, μέτριου αναστήματος. Η ίδια μαρτυρία φαίνεται να τον συνδέει με τις έρευνες εντοπισμού του κρησφύγετου του Γρηγόρη Αυξεντίου, οι οποίες οδήγησαν στο ολοκαύτωμα του Μαχαιρά τον Μάρτιο του 1957, καθώς και με την κατάδοση των αγωνιστών Χρίστου Κκέλη και Μιλτιάδη Στυλιανού, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο.

Άσυλο στο Λονδίνο

Όταν η κάλυψή του αποκαλύφθηκε, οι Βρετανοί δεν τον εγκατέλειψαν. Σύμφωνα με τους «New York Times» της 7ης Νοεμβρίου 1959, ο Αντωνιάδης φαίνεται να είχε εισπράξει £20.000 για τις υπηρεσίες του στην Κύπρο, αστρονομικό ποσό για την εποχή. Μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, έλαβε άσυλο και £25 εβδομαδιαία επιδότηση. Ήταν μόλις 26 χρονών.

Στο Λονδίνο όμως δεν κράτησε χαμηλό προφίλ. Φαίνεται να οργάνωσε δίκτυο εκβιασμών στην κοινότητα των Ελληνοκυπρίων του Camden Town, στοχεύοντας ιδιοκτήτες καφετεριών. Όταν ένας εξ' αυτών, ο Νεοκλής Πολυδώρου αρνήθηκε να συνεργαστεί, ο Αντωνιάδης πυροβόλησε επτά φορές μέσα από το παράθυρο του καφενείου του, τραυματίζοντάς τον και στα δύο πόδια. Είχε ήδη πέντε καταδίκες στην Κύπρο για ένοπλα εγκλήματα. Καταδικάστηκε στο Old Bailey σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Ανησυχητική λεπτομέρεια που προέκυψε στη δίκη ήταν ότι η εβδομαδιαία αμοιβή του από τους Βρετανούς φαινόταν να συνεχιζόταν ακόμα και πίσω από τα κάγκελα.

Ο καλύτερος πληροφοριοδότης

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Αντωνιάδης, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, ενσωματώθηκε βαθύτερα στον κρατικό μηχανισμό. Πηγή κοντά στον ίδιο επιβεβαιώνει στον «Π» ότι υπηρετούσε στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, είχε εκτεταμένες διασυνδέσεις με Τούρκους στο Λονδίνο και εμφανιζόταν σε Ινδία και Αφγανιστάν, όπως ανέφεραν σχετικά δημοσιεύματα. Στις αρχές του '90, ήδη στα 60 του χρόνια, ανέλαβε κεντρικό ρόλο ως πληροφοριοδότης της βρετανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, βοηθώντας τον μυστικό πράκτορα Γκάι Στάντον να διεισδύσει σε κυκλώματα ηρωίνης.

Πρώην αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκληματικής Πληροφόρησης (NCIS) δήλωσε στο Radio 4 του BBC το 2007, ότι η Τελωνειακή Υπηρεσία του είπε πως ο Αντωνιάδης «ήταν ο καλύτερος πληροφοριοδότης που είχαν ποτέ». Ο ίδιος αξιωματούχος ήταν έξαλλος, όταν η υπηρεσία του ετοιμαζόταν να τον στοχοποιήσει για εισαγωγή ηρωίνης. Το τελωνείο τους σταμάτησε, επικαλούμενο ότι όσα πρόσφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνούσαν κατά πολύ τη ζημιά που είχε κάνει. «Αν προστατεύεις αυτούς τους ανθρώπους για να παίρνεις πληροφορίες για εκείνους που διακινούν ένα κιλό, το σύστημα δεν λειτουργεί», είπε.

Η πηγή κοντά στον «Κεραυνό» επισημαίνει στον «Π» ότι ο χαρακτήρας του Μυλωνά δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά στον Αντωνιάδη. Κάποια από τα γεγονότα που αποδίδονται στον τηλεοπτικό χαρακτήρα δεν ευσταθούν για τον πραγματικό «Κεραυνό», πιθανώς γιατί ο Φορσάιθ συνδύασε και άλλους Κυπρίους που φυγαδεύτηκαν στην Αγγλία την εποχή της ΕΟΚΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αντωνιάδης ήταν ένας ιδιόρρυθμος άνθρωπος που μιλούσε για τις «δουλειές» του σε ελάχιστους ανθρώπους, πάντα με προσοχή, ενίοτε με αντικρουόμενες εκδοχές. Κινδύνευε αν μιλούσε ανοιχτά.

Η παρέμβαση Στρο και η Γερμανία

Το 2001 η ελληνική δικαιοσύνη τον κατηγόρησε για διακίνηση ναρκωτικών και συνελήφθη στη Γερμανία με ένταλμα έκδοσης. Αυτό που ακολούθησε αποκαλύπτει με ενάργεια το επίπεδο κρατικής προστασίας που απολάμβανε. Τηλεγραφήματα που υπέγραψε ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Τζακ Στρο, έδωσαν εντολή σε Βρετανούς διπλωμάτες να πιέσουν τις γερμανικές αρχές, ομοσπονδιακές και πολιτειακές, για την άμεση αποφυλάκισή του. Στα έγγραφα επισημαινόταν ότι δημόσια δίκη στην Ελλάδα θα αποκάλυπτε τη μακρά καριέρα του ως πληροφοριοδότη, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο. Η πηγή κοντά στον «Κεραυνό» επιβεβαιώνει ότι η παρέμβαση έγινε και ότι αφέθηκε ελεύθερος. Δεν καταδικάστηκε ποτέ για ναρκωτικά.

Σχεδόν 90 ετών

Στο Φοινί, δύσκολα θα ακούσεις το όνομα Αντωνιάδης. «Δεν μιλούν γι' αυτόν, σκέφτονται και την οικογένειά του». Μετά τον χαρακτηρισμό του ως προδότη, η οικογένεια έφυγε. Ο ίδιος δεν επέστρεψε ποτέ. Αυτό που θυμούνται είναι ο νέος με τη μοτοσυκλέτα που ανεβοκατέβαινε τα βουνά. Ένας ριψοκίνδυνος νέος που, κάποια στιγμή μέσα στο χάος ενός ανελέητου αποικιοκρατικού πολέμου, έκανε, όπως φαίνεται, μια επιλογή που άλλαξε όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και τη ζωή πολλών άλλων. Το 2005, δημοσιογράφος που παρακολουθούσε την υπόθεση τον εντόπισε στο Ντουμπάι, θυμωμένο με τους Βρετανούς που τον «απέρριψαν μετά από έξι δεκαετίες υπηρεσίας». Δημοσιεύματα του 2007 επιβεβαίωναν πως βρέθηκε εκεί σε ηλικία 75 ετών. Σήμερα η πηγή κοντά στον Κεραυνό επιβεβαιώνει ότι είναι εν ζωή στο εξωτερικό. Το Netflix τον έκανε τηλεοπτικό ήρωα. Η αληθινή ιστορία δεν έχει ακόμα γραφτεί πλήρως.

Το άρθρο βασίζεται σε αρχεία των New York Times (1959), BBC Radio 4 File on 4 (2007), The Times (2026), Φωνή της Πάφου, The Upsetter (Substack, 2025), καθώς και σε καταθέσεις πηγής από το Φοινί και πηγής κοντά στον Κεραυνό, που ζήτησαν αμφότερες ανωνυμία.