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«Σφοδρή στρατιωτική τιμωρία» σε Ιράν και Χούθι απειλεί ο Τραμπ μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Ο Αμερικανός πρόεδρος καθιστά την Τεχεράνη άμεσα υπεύθυνη για τις ενέργειες των αντάρτων της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί το Ιράν υπεύθυνο για τα πλήγματα που διέπραξαν οι Χούθι στην Υεμένη εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, σε μια ανάρτηση σήμερα στο δίκτυό του Truth Social και απείλησε αμφότερες τις πλευρές με «σφοδρή στρατιωτική τιμωρία» ως αντίποινα.

   Οι Χούθι, τους οποίους στηρίζει η Τεχεράνη, ανέλαβαν χθες την ευθύνη για πλήγματα που διαπράχθηκαν με ντρόουν και πυραύλους εναντίον «δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων» στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού ανακοίνωσαν πως επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στο σαουδαραβικό βασίλειο.

   «Εάν ξεκινήσουν πάλι, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν (…) και μια σφοδρή στρατιωτική τιμωρία θα επιβληθεί στο Ιράν και σίγουρα στους Χούθι», διαβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

   Οι επιθέσεις αυτές διευρύνουν το πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεκαπέντε ημέρες μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, τινάζοντας στον αέρα την κατάπαυση του πυρός που είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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