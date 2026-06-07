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Φωτιά από κουζίνα έκαψε τρία διαμερίσματα - Επεκτάθηκε από τον φωταγωγό πολυκατοικίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η φωτιά προκάλεσε ζημιές κυρίως στις κουζίνες των διαμερισμάτων - Οι κάτοικοι εκκένωσαν μόνοι τους το κτήριο.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διώροφο κτήριο με τρία διαμερίσματα, προκαλώντας ζημιές τόσο στα υποστατικά όσο και στον εξοπλισμό τους, κυρίως στις κουζίνες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, η κλήση λήφθηκε στις 03:45 και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στην κουζίνα διαμερίσματος στο ισόγειο. Στη συνέχεια επεκτάθηκε μέσω του φωταγωγού στο δεύτερο διαμέρισμα του ισογείου και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να χρησιμοποιούν σωλήνες νερού και αναπνευστικές συσκευές.

Οι ένοικοι εκκένωσαν μόνοι τους το κτήριο πριν την άφιξη των δυνάμεων πυρόσβεσης και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κανένα πρόσωπο δεν κινδύνευσε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

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ΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑδιαμερίσματαΚΟΥΖΙΝΑ

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