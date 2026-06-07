Τι αναφέρει η Αστυνομία για τη σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη και την σύνδεση του με υπόθεση τρομοκρατίας στην Κύπρο

Η Αστυνομία Κύπρου επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατία και φερόμενες διασυνδέσεις με τη Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών για ζητήματα ασφάλειας.

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Όπως σημειώνει, σε κάθε παρόμοια περίπτωση οι πληροφορίες που περιέρχονται στην αντίληψη των αρμόδιων υπηρεσιών αξιολογούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, πάντοτε σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές των εταίρων χωρών.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Αστυνομία για την υπόθεση που διερευνάται από τις ελληνικές αρχές και αφορά τη σύλληψη 37χρονου άνδρα στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών για ενδεχόμενη εμπλοκή σε δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία.