Επιχείρηση «Όντιν»: Από τις δύο συλλήψεις στην Κύπρο στη σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη

Ανακοίνωση για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο 37χρονος που εργαζόταν και διέμενε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης «όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών».

Στα σπίτια που έμενε στην Κρήτη και στα Πατήσια, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Στα σπίτια που έμενε στην Κρήτη και στα Πατήσια, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Η επιχείρηση Όντιν

Με μια επιχείρηση που είχε την κωδική ονομασία Όντιν και αφετηρία έρευνες στην Κύπρο έφτασαν οι ελληνικές αρχές στη σύλληψη στην Κρήτη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε μεγάλο χτύπημα στη χώρα μας.

Μπορεί ο 37χρονος να εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, εντούτοις η «τρομοκρατική» εκπαίδευση που είχε πάρει είχε γίνει στη Μαλαισία.

Εκεί, μάλιστα, η ιστορία του συνδέεται με αυτή των δύο Παλαιστίνιων που συνελήφθησαν στα τέλη Μαΐου στην Κύπρο, καθώς όλοι μαζί εκπαιδεύτηκαν στην παρασκευή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι, Χ.Γ. και Α.Ρ.Χ., αμφότεροι 21 ετών και κάτοικοι της ανατολικής Ιερουσαλήμ, σχεδίαζαν επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη στρατιωτική βάση Ανατότ, κοντά στην Ιερουσαλήμ και στην περιοχή της Ερήμου της Ιουδαίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο είχαν παρακολουθήσει βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είχε αρχίσει τη συναρμολόγηση βόμβας.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ζούσε στον Άγιο Νικόλαο από το 2023 και διέμενε μαζί με 3 συμπατριώτες του σε δωμάτια που είχε μισθώσει το ξενοδοχείο για την στέγαση εργαζόμενων του. Οι άλλοι τρεις εξετάστηκαν από τις Αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε η παραμικρή σύνδεση.

Κατά την ανάκρισή του που ξεκίνησε στις 5 το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο 37χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ήθελε να πραγματοποιήσει «μεγάλο» χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς με κίνητρο να βάλει ξανά στον χάρτη την τρομοκρατική παλαιστινιακή οργάνωση.

Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν ότι ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα, δηλαδή, που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι στο διαμέρισμα του 37χρονου στα Πατήσια βρέθηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά καθώς δεν είχε παραλάβει ακόμα τα απαραίτητα υλικά, κάτι που εκτιμάται ότι θα συνέβαινε το επόμενο διάστημα.

ΠΗΓΗ: PROTOTHEMA.GR