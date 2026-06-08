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Η Λευκωσία επιβεβαιώνει την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια και Ευρωπαίων Υπουργών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Επίσημη επιβεβαίωση από το Προεδρικό για το θρίλερ στον αέρα – Παράνομες παρεμβολές από την Τύμπου και πτήση τουρκικών μαχητικών δίπλα στο αεροπλάνο του Έλληνα ΥΠΑΜ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαιώνει το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας και της Ολλανδίας, καθώς και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας, τα οποία κατευθύνονταν το βράδυ της Κυριακής προς την Κύπρο για τη συμμετοχή των Υπουργών στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος. Όλα αυτά θα τα καταγγείλει η Κυπριακή Δημοκρατία αρμοδίως εκεί που πρέπει, είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε ενημερωθεί από τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας και της Ολλανδίας, καθώς και από την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους προς την Κύπρο για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που αφορά θέματα άμυνας, τα αεροσκάφη που επέβαιναν δέχθηκαν παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου».

Πρόσθεσε ότι στην περίπτωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, υπήρξε και παρουσία τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή.

«Στην περίπτωση του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, φαίνεται ότι και μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας από απόσταση πετούσαν παράλληλα με την πτήση του κ. Δένδια», σημείωσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος γνωστοποίησε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να προβεί στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο.

«Όλα αυτά θα τα καταγγείλει η Κυπριακή Δημοκρατία αρμοδίως εκεί που πρέπει. Ο Υπουργός Άμυνας θα ενημερώσει σήμερα την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυρία Κάλλας, αλλά θα ενημερώσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο το περιστατικό ενδέχεται να εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων τουρκικών ενεργειών ενόψει της συνόδου και της υπογραφής της αμυντικής συμφωνίας Κύπρου – Γαλλίας, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου δήλωσε ότι «είναι μία παράνομη ενέργεια και εκτός του διεθνούς δικαίου, η οποία είναι καταδικαστέα».

Σχετικό δημοσίευμα με την παρενόχληση των αεροσκαφών μετέδωσε το philenews το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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