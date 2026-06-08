«Φρένο» στα πασσαλάκια που προκάλεσαν χαμό ζητά ο Δήμος Λεμεσού - Επιστολή στο υπουργείο με 10 αιτήματα για αλλαγές στο έργο του ΣΒΑΚ

Επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Επικοινωνιών και Έργων και συγκεκριμένα προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναμένεται να αποστείλει εντός των επόμενων ημερών ο Δήμος Λεμεσού, ζητώντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στο έργο που εκτελούν τα Δημόσια Έργα στη Λεμεσό για εφαρμογή προνοιών του ΣΒΑΚ και φέρνει μεγάλες αντιδράσεις σε αρκετούς λεμεσιανούς.

Ο Δήμος Λεμεσού με την εν λόγω επιστολή προσπαθεί να καταγράψει με συγκεκριμένο τρόπο τι είναι αυτό που ζητά να αλλάξει προκειμένου να διορθωθεί το έργο. Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζεται ότι ο Δήμος δεν διαφωνεί με τη φιλοσοφία του ΣΒΑΚ και τα έργα που προωθούν τη μικροκινητικότητα, αλλά χρειάζονται σημαντικές και άμεσες τροποποιήσεις προκειμένου να υπάρχει και η μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή του έργου.

Στην επιστολή καταγράφονται 10 συγκεκριμένα αιτήματα του Δήμου Λεμεσού, όπου μεταξύ άλλων ξεχωρίζει το αίτημα για προσωρινή αναστολή της τοποθέτησης πασσάλων αλλά και εξέταση της δυνατότητας αφαίρεσης ή αλλαγής σε διάφορα σημεία.

Συνολικά, προτείνεται να επανεξεταστούν διάφορες κατασκευαστικές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να μειωθούν άκαμπτες ή υπερβολικές παρεμβάσεις στον δρόμο και να υιοθετηθούν πιο ήπιες και πρακτικές λύσεις που να εξυπηρετούν καλύτερα πεζούς, ποδηλάτες και οχήματα. Παράλληλα, τίθεται η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση κρίσιμων οδικών σημείων και βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής.

Γίνεται επίσης αναφορά στη σημασία της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και των πεζοδρομίων, καθώς και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας για όλους τους χρήστες. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζεται η ανάγκη πιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε συγκεκριμένες περιοχές με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης.

Τέλος, επισημαίνεται η αξία της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων φορέων και τοπικών αρχών, της συμμετοχικής διαβούλευσης, καθώς και της δοκιμαστικής εφαρμογής μέτρων με συνεχή αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεμβάσεις λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη και δεν δημιουργούν νέα προβλήματα στο περιβάλλον της πόλης.