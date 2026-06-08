Αστυνομία Κύπρου: Σε αυξημένη ετοιμότητα για θέματα τρομοκρατίας – Τέσσερα πρόσωπα υπό κράτηση

Η Αστυνομία και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τρομοκρατικών απειλών, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό προσώπων που ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος.

Αναφερόμενος στην υπόθεση που διερευνάται στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία, ο κ. Βύρωνος είπε ότι τέσσερα πρόσωπα τελούν υπό κράτηση, αποφεύγοντας να σχολιάσει πληροφορίες σε σχέση με τη σύλληψη 37χρονου υπόπτου στην Ελλάδα που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση αυτή.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί στενή συνεργασία με κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς όπως η Europol και η Interpol, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για τη σύλληψη του 37χρονου υπόπτου για τρομοκρατία στην Κρήτη, σε σχέση και με το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές φαίνεται να αξιοποίησαν πληροφορίες από την Κύπρο, ο κ. Βύρωνος είπε πως δεν μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, σημείωσε πως υπάρχει συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, όπως και με άλλες υπηρεσίες. «Στην Κύπρο διερευνάται η υπόθεση και υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση», είπε.

Κληθείς να απαντήσει για το βαθμό ετοιμότητας της κυπριακής Αστυνομίας για αντιμετώπιση ενδεχόμενων τρομοκρατικών ενεργειών, η κ. Βύρωνος είπε πως η Αστυνομία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Δημοκρατίας είναι σε συνεχή επαγρύπνηση εδώ και αρκετό καιρό, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχει η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες χωρών του εξωτερικού, γίνονται ανταλλαγές πληροφοριών σύμφωνα με καθορισμένες διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν, η κατάσταση παρακολουθείται και γίνονται ενέργειες ούτως ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πρόσωπα που έχουν στο μυαλό του να προβούν σε οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Ο κ. Βύρωνος ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να δώσει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αφορά θέματα εθνικής ασφάλειας. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, τους πολίτες, ότι οι αρχές της Δημοκρατίας είναι σε επαγρύπνηση για να εντοπίσουν οποιανδήποτε απειλή.

Ερωτηθείς αν η υπό σύσταση Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ή αλλιώς το λεγόμενο «κυπριακό FBI», θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών, ο κ. Βύρωνος είπε πως αν και δεν έχει συσταθεί ακόμη, οι υπηρεσίες που θα απαρτίζουν τη Διεύθυνση, δεν σταμάτησαν να δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή και με τη σύσταση της θα συνεχίσουν να το πράττουν.

Τέλος, ερωτηθείς σε σχέση με τις διεθνείς συνεργασίες προς αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας είπε στο ΚΥΠΕ πως οι κυπριακές αρχές έχουν άμεση και πλήρη συνεργασία με χώρες της ΕΕ, και όχι μόνο, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργανισμών, όπως η Interpol και η Europol.

Πηγή: ΚΥΠΕ