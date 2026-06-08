«Γιατί να περιμένουμε τη λύση για να συνεργαστούμε;» – Οι 18 Ε/κ και Τ/κ επιχειρηματίες που μοιράστηκαν €500.000 από το Stelios Foundation

«Γιατί να περιμένουμε τη λύση για να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε;». Το μήνυμα αυτό έστειλαν οι μεγάλοι νικητές των φετινών Βραβείων Δικοινοτικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας Stelios, σε μια εκδήλωση που επέλεξε να αναδείξει τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων επιχειρηματιών.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία διανεμήθηκαν συνολικά €500.000 σε εννέα δικοινοτικές επιχειρηματικές συμπράξεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς που εκτείνονται από την τεχνολογία και την καινοτομία μέχρι τη μεταποίηση, τη βιωσιμότητα, τη γαστρονομία και τον κινηματογράφο.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, καθώς και του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Χρυσό Βραβείο: Στίβεν και Μπουράκ

Το Χρυσό Βραβείο, συνολικής αξίας €150.000, απονεμήθηκε στους Στίβεν Σταύρου και Μπουράκ Ντολάι, συνιδρυτές των Social Tech Lab και Union Labs.

Τη σημασία της δικοινοτικής συνεργασίας ως εργαλείου οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της κυπριακής οικονομίας ανέδειξαν οι συνιδρυτές των Social Tech Lab και Union Labs, Στίβεν Σταύρου και Μπουράκ Ντολάι, μιλώντας στον «Π» στο περιθώριο της τελετής απονομής των βραβείων.

Οι δύο επιχειρηματίες, που συνεργάζονται εδώ και δέκα χρόνια, εξέφρασαν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους για τη βράβευση και τη στήριξη που λαμβάνουν μέσω του θεσμού.

«Πρόκειται για μια πραγματικά δικοινοτική συνεργασία. Διαχειριζόμαστε από κοινού δύο εταιρείες και η στήριξη που προσφέρουν αυτά τα βραβεία μάς βοηθά να συνεχίσουμε, να αναπτυσσόμαστε και να μεγαλώνουμε», ανέφεραν.

Όπως εξήγησαν, η μία εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της καινοτομίας, στηρίζοντας νέους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, ενώ η δεύτερη αναπτύσσει λογισμικό για νοσοκομεία. Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται τόσο στις δύο κοινότητες της Κύπρου όσο και στο εξωτερικό.

«Ακόμη και χωρίς λύση στο Κυπριακό, η συνεργασία φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά»

Ερωτηθέντες για το μήνυμα που θέλουν να στείλουν μέσα από τη δική τους εμπειρία, οι δύο συνιδρυτές στάθηκαν στη δύναμη της συνεργασίας.

«Όταν πραγματικά δουλεύουμε μαζί μπορούμε να πετύχουμε εκπληκτικά πράγματα. Οι δυνατότητες των δύο κοινοτήτων, όταν συνδυάζονται, είναι πολύ μεγαλύτερες από το άθροισμα των επιμέρους δυνατοτήτων τους. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για εμάς ως άτομα όσο και για τη χώρα συνολικά», τόνισαν.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι η συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης.

«Ακόμη και χωρίς λύση στο Κυπριακό, η συνεργασία φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Δημιουργεί διάλογο, εμπιστοσύνη και πραγματικές συνεργασίες. Αν μια λύση έρθει αύριο ή μεθαύριο, αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα χρειαστούμε. Γιατί λοιπόν να περιμένουμε τη λύση για να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε;», διερωτήθηκαν.

Καταλήγοντας, υπογράμμισαν ότι η συνεργασία δεν ωφελεί μόνο την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. «Ζούμε σε ένα νησί με περιορισμένες τοπικές ευκαιρίες. Έχει περισσότερο νόημα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να εργαστούμε μαζί προς όφελος όλων», ανέφεραν.

Αργυρά Βραβεία: Μιχάλης και Αρίφ, Δημήτρης και Μεμντούχ

Δύο επιχειρηματικές συνεργασίες έλαβαν από €100.000 η καθεμία.

Το πρώτο Αργυρό Βραβείο απονεμήθηκε στους Μιχάλη Παντελίδη και Αρίφ Τζεμπετζί, οι οποίοι συνδύασαν την αγάπη τους για τη μουσική και τη χειροτεχνία μέσω της κατασκευής χειροποίητων βιολιών και της αποκατάστασης παλαιών μουσικών οργάνων.

Το δεύτερο Αργυρό Βραβείο απονεμήθηκε στους Δημήτρη Ελλήνα και Μεμντούχ Αϊμπάρ, οι οποίοι συνεργάζονται στον τομέα των συστημάτων εξαερισμού PVC και των λύσεων για προσόψεις κτιρίων. Οι δύο επιχειρηματίες βραβεύονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάνοντας λόγο για μια σημαντική πλατφόρμα που φέρνει πιο κοντά τις δύο κοινότητες μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Χάλκινα Βραβεία: «Από τα ανακυκλώσιμα έλαια μέχρι και τον κινηματογράφο»

Επτά επιχειρηματικές συνεργασίες τιμήθηκαν με Χάλκινο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €25.000 η καθεμία.

Οι Ανδρέας Ζαχαρίου και Χακάν Γκοκσάν δραστηριοποιούνται στη συλλογή και εξαγωγή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, κάνοντας λόγο για έξι χρόνια συνεργασίας που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και το κοινό όραμα.

Οι Γεώργιος Παπαδικός και Χουσεΐν Γιαβουζκούρ δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τις εξαγωγές φρέσκων ψαριών σε ολόκληρη την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία τους αποδεικνύει τη θετική δύναμη της εμπιστοσύνης και της φιλίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Οι Γιώργος Τρυφίλης και Χάββα Γκιουλές δραστηριοποιούνται στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στη διαχείριση χώρων για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όπως ανέφεραν, σκοπεύουν να επανεπενδύσουν το βραβείο σε μια δικοινοτική κινηματογραφική παραγωγή που θα αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας.

Οι Χρίστος Βασιλείου και Χακάν Αγκίτ συνεργάζονται στην παραγωγή και πώληση παγωτών και γλυκών, τονίζοντας ότι η επιχείρησή τους συνδέεται με την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Οι Γεώργιος Αναγιωτός και Ομέρ Εβρέ ίδρυσαν από κοινού εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών έργων, έχοντας ως κοινό πάθος το θέατρο και τον κινηματογράφο. Όπως σημείωσαν, ο κινηματογράφος έχει τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους και να μεταφέρει τις ιστορίες της Κύπρου στο διεθνές κοινό.

Τέλος, οι Κατερίνα Λοΐζου και Μουσταφά Αφσάρογλου βραβεύθηκαν για την ανάπτυξη επιχείρησης που παράγει διακοσμητικές επιφάνειες από αγροτικά απόβλητα, προωθώντας την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.