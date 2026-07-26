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Ζελένσκι: H Ρωσία βοηθά το Ιράν να πραγματοποιεί πλήγματα στις χώρες του Κόλπου - Στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων το Κίεβο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Από τις αρχές Ιουλίου, έχουμε καταγράψει ενεργή ρωσική δορυφορική παρατήρηση των κρατών του Κόλπου και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στη συνέχεια στο Ιράν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε απόψε ότι το Κίεβο διαπίστωσε πως η Ρωσία μεταβιβάζει στο Ιράν τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να δώσει την Τεχεράνη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα στην περιοχή.

   «Από τις αρχές Ιουλίου, έχουμε καταγράψει ενεργή ρωσική δορυφορική παρατήρηση των κρατών του Κόλπου και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στη συνέχεια στο Ιράν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

   «Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ των ρωσικών δορυφορικών εικόνων αυτών των τοποθεσιών και των ιρανικών πληγμάτων - τόσο πριν από τις επιθέσεις, κατά την προετοιμασία τους, όσο και μετά, για την αποτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε».

Στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων το Κίεβο

Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την Πολεμική Αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

   Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

   Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε μέσω Telegram πως συντρίμμια έπεσαν σε πολυώροφα κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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ΡΩΣΙΑΙΡΑΝΟΥΚΡΑΝΙΑΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

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