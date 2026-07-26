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Το παράδοξο των υποστηρικτών του Χριστοδουλίδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Γράφτηκαν δύο-τρία άρθρα στον Πολίτη για τις επικείμενες εξελίξεις στο Κυπριακό και το ενδεχόμενο να προκύψουν συνομιλίες, και όλα τα μελαμψά κοντοπόδαρα Ελληνάκια του ΕΛΑΜ ξεκίνησαν τα συνθήματα και το γνωστό βρισίδι. Γραμμένους τους έχει βέβαια όλη η σοβαρή Κύπρος. Και τους ΕΛΑΜίτες που δεν πήγαν στον στρατό και τους αθκειασερούς πατριώτες που λατρεύουν το status quo το οποίο επέβαλε η Τουρκία το 1974. Αυτό που παρατηρούμε βέβαια είναι ότι τον ίδιο χορό χορεύουν και διάφοροι οπαδοί και τρολ του Χριστοδουλίδη, οπότε διερωτάται κανείς: Τα εννοεί αυτά που λέει ο κ. Πρόεδρος, ότι θέλει και επιδιώκει λύση; Κι αν τα εννοεί, πώς κάποιοι συνεπείς ενάντιοι της λύσης, εκτός κι αν περιλαμβάνει επιστροφή της Κωνσταντινούπολης, όπως το ΕΛΑΜ, ο Αρχιεπίσκοπος και ο Μιχάλης Ιγνατίου, τον υποστηρίζουν μέχρι τελικής πτώσεως;

ΘΟΥΚΗΣ

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