Καταπέλτης ο Άγγελος Ονησιφόρου: «Στρατοί» ανώνυμων λογαριασμών δηλητηριάζουν την Πάφο, δηλώνει ο δημαρχεύων - Ζητά παρέμβαση της Αστυνομίας

Ο Δημαρχεύων του Δήμου Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα και τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια ζωή, τη λειτουργία των θεσμών και το δημοκρατικό κλίμα στην πόλη της Πάφου.

Όπως επισημαίνει, η Πάφος βρίσκεται ενώπιον μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου, κατά την οποία οι πολιτικές εξελίξεις, οι δικαστικές διαδικασίες και οι έντονες δημόσιες συζητήσεις καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτών. Αντί αυτών, παρατηρούνται φαινόμενα που προκαλούν σοβαρό προβληματισμό.

Συγκεκριμένα, έχουν εμφανιστεί διαδικτυακές σελίδες και λογαριασμοί που φαίνεται να έχουν ως κύριο στόχο τη στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο του Δημαρχεύοντα. Η συστηματικότητα των δημοσιεύσεων, ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών και η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια απαξίωσης συγκεκριμένων προσώπων δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς τα πραγματικά κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, οι ενδείξεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί οδηγούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πρόσωπα, τα οποία οφείλουν να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές. Τονίζει, ωστόσο, ότι η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων δεν αποτελεί έργο των πολιτών ούτε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ευθύνη της Αστυνομίας και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες καλούνται να διαπιστώσουν κατά πόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία που δικαιολογούν σχετική έρευνα.

Ο Δημαρχεύων υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο ή μια πολιτική αντιπαράθεση. Αφορά το δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει στη δημόσια ζωή χωρίς φόβο, καθώς και το δικαίωμα κάθε αιρετού ή δημόσιου λειτουργού να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς να γίνεται στόχος οργανωμένων εκστρατειών εκφοβισμού. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για ζήτημα που άπτεται της ίδιας της προστασίας της δημοκρατίας από πρακτικές που επιχειρούν να επιβάλουν τη σιωπή μέσω της πίεσης, της στοχοποίησης και της καλλιέργειας κλίματος φόβου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι όταν η ανώνυμη λάσπη, η προσωπική στοχοποίηση και οι έμμεσες απειλές αντικαθιστούν τον πολιτικό διάλογο, δεν πλήττεται μόνο το πρόσωπο που βρίσκεται στο στόχαστρο. Πλήττεται η ίδια η κοινωνία, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και η δυνατότητα της πόλης να προχωρήσει μπροστά με ενότητα και προοπτική.

Η Πάφος, σημειώνει, δεν έχει ανάγκη από στρατούς ανώνυμων λογαριασμών ούτε από μηχανισμούς προπαγάνδας. Έχει ανάγκη από διαφάνεια, λογοδοσία, σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστικό δημόσιο διάλογο.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Ονησιφόρου καλεί την Αστυνομία Κύπρου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και κάθε αρμόδια αρχή, να εξετάσουν με τη δέουσα σοβαρότητα τα στοιχεία που θα τεθούν ενώπιόν τους και να διερευνήσουν κατά πόσον έχουν διαπραχθεί πράξεις που συνιστούν εκφοβισμό, συκοφαντική στοχοποίηση ή άλλες παράνομες ενέργειες. Καταλήγοντας, τονίζει ότι η κοινωνία οφείλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι διαφωνίες λύνονται με επιχειρήματα και όχι με εκφοβισμό, με διαφάνεια και όχι με ανώνυμες επιθέσεις, με δημοκρατία και όχι με πρακτικές που επιχειρούν να επιβάλουν τη σιωπή μέσω του φόβου.

Η Πάφος αξίζει καλύτερα. Και η προστασία της δημόσιας ζωής από τέτοια φαινόμενα αποτελεί ευθύνη όλων.