Παγκύπριες 2026: Ομαλή η πρεμιέρα με τα Νέα Ελληνικά – Όλη η διαδικασία βαθμολόγησης και το πρόγραμμα

Σε γενικές γραμμές κύλησε εντάξει η πρώτη μέρα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Σωκράτης Μυλωνά, προσθέτοντας ότι «δεν είχαμε κάποια σημαντικά προβλήματα με τη διαδικασία της εξέτασης».

«Έγινε και μια προσπάθεια από τους Θεματοθέτες του ίδιους να έχουμε ισορροπημένο εξεταστικό δοκίμιο. Από τα σχόλια που ακούσαμε από υποψήφιους μετά το πέρας της εξέτασης, φαίνεται ότι ο στόχος αυτός γενικά επιτεύχθηκε. Δεν είχαμε υποψήφιους που να λένε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι είχαν τα γνωστά μικρά-μικρά προβλήματα που έχουν κάθε φορά που ξεκινά μια εξεταστική περίοδος με υποψήφιους που ξέχασαν να φέρουν μαζί τους δελτία ταυτότητας ή το δελτίο υποψηφίου τους, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν με τις οδηγίες που στέλνουν γενικά στα Εξεταστικά Κέντρα, που είναι να δεχτούν τους υποψήφιους και να ζητήσουν πριν αποχωρήσουν από το εξεταστικό κέντρο, να φέρουν την ταυτοποίηση ή να αναζητηθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων να βεβαιωθούν ότι έχουν δελτίο υποψηφίων, κ.λπ.

Είπε, παράλληλα, ότι η πρώτη μέρα είναι η πιο σύνθετη από πλευράς αριθμού υποψηφίων, διότι όλοι οι υποψήφιοι δίνουν την εξέταση των Νέων Ελληνικών. «Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τμηματικά τους υποψήφιους να παρακάθονται εξετάσεις, ανάλογα με τις επιλογές τους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν παρακάθισαν και οι 5.139 υποψήφιοι στο εξεταζόμενο μάθημα των Νέων Ελληνικών, όπως είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι θα έχουν μια εικόνα όταν θα τελειώσει η καταμέτρηση των τετραδίων που θα αντιστοιχούν και στον αριθμό των υποψηφίων που παρακάθισαν σήμερα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσει η διόρθωση του εξεταστικού δοκιμίου, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι για να ξεκινήσει η διόρθωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το στάδιο του συντονισμού των βαθμολογητών, προσθέτοντας ότι αυτό είναι μια διαδικασία όπου η ομάδα των Θεματοθετών, που έβαλε τα θέματα, έχοντας ετοιμάσει ένα οδηγό διόρθωσης, συζητούν με τους βαθμολογητές και τους εξηγούν με ποιο τρόπο θα βαθμολογήσουν τα γραπτά, και σε αυτό το στάδιο δίνονται και κάποια δειγματικά δοκίμια στους βαθμολογητές για να δοκιμάσουν να διορθώσουν, να φανεί πώς βαθμολογούν και αναλόγως να δοθούν οδηγίες αν χρειάζεται σε συγκεκριμένους βαθμολογητές ή να ληφθούν άλλα μέτρα αν απαιτούνται. Μετά, συνέχισε, ξεκινά η διόρθωση.

Σημείωσε ότι η διόρθωση γίνεται από δύο βαθμολογητές σε κάθε τετράδιο υποψηφίου, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

«Τα στοιχεία των μαθητών είναι καλυμμένα πριν να φύγουν από το Εξεταστικό Κέντρο. Άρα, δεν γνωρίζει ο βαθμολογητής ποιου υποψήφιου είναι το τετράδιο που διορθώνει. Επίσης δεν γνωρίζει ο ένας βαθμολογητής τι βαθμολογίες έβαλε ο άλλος βαθμολογητής. Αποκαλύπτονται οι βαθμολογίες στο τέλος της διαδικασίας αυτής. Αν προκύψει να έχουν διαφορά πάνω από το 10%, δηλαδή 10 μονάδες στις 100, όπως προβλέπει και η νομοθεσία, καλούμε και ένα αναβαθμολογητή, ο οποίος θα δώσει μια άλλη βαθμολογία, και στην ουσία ο βαθμός του υποψήφιου είναι ο μέσος όρων των τριών», πρόσθεσε.

Είπε, επίσης, ότι μετά θα περαστούν οι βαθμολογίες, θα ελεγχθούν αν υπάρχουν οτιδήποτε αστοχίες κατά την βαθμολόγηση, πιθανές ερωτήσεις που δεν βαθμολογήθηκαν από κάποιο βαθμολογητή ή και άλλα ζητήματα, όπως έλλειψη υπογραφών από βαθμολογητές, ίσως κάποια λανθασμένη καταχώρηση.

«Όλα αυτά ελέγχονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Καλούνται, αν χρειαστεί, οι βαθμολογητές να κάνουν τις διορθώσεις τους και τα ονόματα των υποψηφίων είναι τα τελευταία που αποκαλύπτονται στο τέλος της διαδικασίας για να γίνει η σύνδεση του ονόματος του υποψηφίου με τις βαθμολογίες του. Μετά ανακοινώνουμε αποτελέσματα», σημείωσε.

Ανέφερε, ακόμη, ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πάρει σχεδόν ένα μήνα.

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων, συνεχίζεται αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου με τις Μουσικές Σπουδές και ακολουθούν στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, τα Οικονομικά, Χημεία και Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης (400,402,413,414,416), στις 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, λόγω σχολικής αργίας δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εξέταση, στις 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, τα Αγγλικά και το Σάββατο, 13 Ιουνίου η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Η δεύτερη εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, τα Αρχαία Ελληνικά, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης,511,515,504,507) και πρακτική δοκιμασία, την Τρίτη 16 Ιουνίου, τα Ισπανικά, τις Εικαστικές Εφαρμογές, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης, 509, 510, 517, 518) και πρακτική δοκιμασία, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, την Πληροφορική, τα Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών, τις Γραφικές Τέχνες και πρακτική δοκιμασία, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, τα Ιταλικά, η Αγωγή Υγείας, η Θεατρολογία και πρακτική δοκιμασία, την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, η Φυσική, η Ιστορία, η Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτική κατεύθυνση, 500,502,503,506,513, 505,508) και πρακτική δοκιμασία.

Η τρίτη και τελευταία εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, τη Βιολογία, τα Λατινικά και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης), την Τρίτη, 23 Ιουνίου, τη Λογιστική, το Σχεδιασμό και Τεχνολογία, τα Γερμανικά και την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης, 404,409,410,417,418,419, 405 ), την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, τα Ρωσικά, το Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο, τα Τουρκικά και τη Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο και τα Γαλλικά, την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, και τελευταία ημέρα των εξετάσεων, τα Μαθηματικά κοινού κορμού.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων, η εξέταση του μαθήματος της «Πρακτικής Δοκιμασίας» των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026 θα διεξαχθεί στο Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο, στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης», στο γήπεδο Κύκκου και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας στις 17, 18 και 19 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, η εξέταση της Κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας. Η ώρα έναρξης της εν λόγω εξέτασης είναι στις 15.00. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να βρίσκονται στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας στις 14:30, δηλαδή μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης, για εξακρίβωση των στοιχείων τους, ζέσταμα και για τις σχετικές οδηγίες.

Οι υποψήφιοι/ες με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας της κολύμβησης θα πρέπει με δική τους ευθύνη να μεταβούν στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, όπου θα εξεταστούν στις υπόλοιπες τέσσερις δοκιμασίες. Η σειρά εξέτασης των επί μέρους δοκιμασιών είναι η ακόλουθη: Γυμναστική, Αθλοπαιδιές, Σφαιροβολία και Άλμα εις Μήκος.

Οι υποψήφιοι/ες που θα εξεταστούν στη δοκιμασία του Δρόμου θα πρέπει να παρουσιαστούν στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» στη Λευκωσία, 1 ώρα πριν από την καθορισμένη – για τον καθένα ξεχωριστά – ώρα εξέτασης.

Σημειώνεται ότι η Γραμματεία της Εξέτασης, για έλεγχο στοιχείων και σχετικές οδηγίες, θα βρίσκεται στην Αίθουσα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των υποψηφίων, θα δοθούν σχετικές οδηγίες και χρόνος για ζέσταμα πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η σειρά εξέτασης των επί μέρους αντικειμένων είναι η ίδια για όλους και με την πιο κάτω διαδοχικότητα: Γυμναστική, Αθλοπαιδιές, Σφαιροβολία, Άλμα εις Μήκος και Δρόμος.

Σημειώνεται ότι η δοκιμασία του Δρόμου θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο των Λυκείων του Κύκκου λόγω ακαταλληλότητας του ταρτάν στο Μακάρειο στάδιο. Οι υποψήφιοι/ες με την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων δοκιμασιών θα μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα που θα εκμισθώσει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο χώρο διεξαγωγής της δοκιμασίας του Δρόμου. Με τη λήξη της εν λόγω διαδικασίας οι υποψήφιοι/ες θα μεταφέρονται πίσω στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά των υποψηφίων από και προς τον χώρο εξέτασης, είναι η συμπλήρωση του εντύπου μεταφοράς υποψηφίων. Η παράδοση του έντυπου στη Γραμματεία της εξέτασης πρέπει να γίνει κατά την ημέρα της εξέτασης, κατά τον έλεγχο των στοιχείων του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της Πρακτικής Δοκιμασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ