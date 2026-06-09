Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χειροπέδες σε 36χρονο στη Λάρνακα: Έκρυβε κοκαΐνη, όπλα, πυροτεχνήματα και 4.000 ευρώ - Βρήκαν μοτοσικλέτες και όχημα χωρίς αριθμούς εγγραφής (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν επιμελώς κρυμμένη και εντοπίστηκε μετά από μεθοδικές προσπάθειες μελών της ΥΚΑΝ καθώς και από αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 36χρονου κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ποσότητα κοκαΐνης που ξεπερνά τα τρία κιλά εντόπισαν και κατάσχεσαν μέλη της ΥΚΑΝ κατά τη διάρκεια έρευνας, χθες το απόγευμα, σε οικία 36χρονου στη Λάρνακα, οδηγώντας στη σύλληψή του. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τόσο εντός της οικίας όσο και στο αυτοκίνητο του 36χρονου τα ακόλουθα:

  • Δύο συσκευασίες οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 220 γραμμαρίων
  • 30 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 977 γραμμαρίων
  • Μία νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 31 γραμμαρίων
  • 8 φωτοβολίδες
  • Δύο πακέτα τα οποία περιείχαν οκτώ πυροτεχνήματα το κάθε ένα
  • Πέντε πακέτα τα οποία περιείχαν πέντε πυροτεχνήματα το κάθε ένα
  • Το χρηματικό ποσό των €4,000
  • Μία ζυγαριά ακριβείας
  • Ένα κυνηγετικό όπλο
  • 24 ξόβεργα

 

Να σημειωθεί ότι η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης ήταν επιμελώς κρυμμένη και εντοπίστηκε μετά από μεθοδικές προσπάθειες μελών της ΥΚΑΝ καθώς και από αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 36χρονου κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν επίσης εντός της οικίας και παραλήφθηκαν δύο μοτοσικλέτες οι οποίες δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής καθώς επίσης και ένα αυτοκίνητο.

Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) όπου ανακρίθηκε γραπτώς ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα