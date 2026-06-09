Χειροπέδες σε 36χρονο στη Λάρνακα: Έκρυβε κοκαΐνη, όπλα, πυροτεχνήματα και 4.000 ευρώ - Βρήκαν μοτοσικλέτες και όχημα χωρίς αριθμούς εγγραφής (φώτος)

Ποσότητα κοκαΐνης που ξεπερνά τα τρία κιλά εντόπισαν και κατάσχεσαν μέλη της ΥΚΑΝ κατά τη διάρκεια έρευνας, χθες το απόγευμα, σε οικία 36χρονου στη Λάρνακα, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τόσο εντός της οικίας όσο και στο αυτοκίνητο του 36χρονου τα ακόλουθα:

Δύο συσκευασίες οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 220 γραμμαρίων

30 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 977 γραμμαρίων

Μία νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 31 γραμμαρίων

8 φωτοβολίδες

Δύο πακέτα τα οποία περιείχαν οκτώ πυροτεχνήματα το κάθε ένα

Πέντε πακέτα τα οποία περιείχαν πέντε πυροτεχνήματα το κάθε ένα

Το χρηματικό ποσό των €4,000

Μία ζυγαριά ακριβείας

Ένα κυνηγετικό όπλο

24 ξόβεργα

Να σημειωθεί ότι η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης ήταν επιμελώς κρυμμένη και εντοπίστηκε μετά από μεθοδικές προσπάθειες μελών της ΥΚΑΝ καθώς και από αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 36χρονου κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν επίσης εντός της οικίας και παραλήφθηκαν δύο μοτοσικλέτες οι οποίες δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής καθώς επίσης και ένα αυτοκίνητο.

Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) όπου ανακρίθηκε γραπτώς ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου συνεχίζουν τις εξετάσεις.