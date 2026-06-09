Δολοφονία Αρακαπά: Δις ισόβια σε 25χρονο - Πάει σε δίκη ο 21χρονος

Την εσχάτη των ποινών, με δις δια βίου φυλάκιση σε κάθε κατηγορία για φόνο εκ προμελέτης, επέβαλε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού στον 25χρονο Α.Μ. για το διπλό φονικό του Αρακαπά που διαπράχθηκε στις 30 Ιουλίου του 2024. Το Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα της διαδοχικότητας των ποινών, κρίνοντας ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές πράξεις, επιβάλλοντας τη διαδοχικότητα των ποινών. Το θέμα αυτό σχετίζεται με μελλοντικό αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο μπορεί να εγερθεί μετά την πάροδο 25 χρόνων έκτισης της ποινής.

Μιλώντας για το θέμα της διαδοχικότητας, το Δικαστήριο ανέφερε ότι «βύθισε στο πένθος δύο οικογένειες», σχολιάζοντας ότι «οι πυροβολισμοί έγιναν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και ήταν ξεχωριστές πράξεις».

Πλέον, με απόφαση της κατηγορούσας αρχής, θα κλητευθεί να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη που θα ακολουθήσει σχετικά με τον 21χρονο, επίσης κατηγορούμενο, ο οποίος δεν παραδέχεται τη διάπραξη των αδικημάτων.

Τα γεγονότα της υπόθεσης

Το διπλό φονικό στο Ληστόβουνο-Αρακαπά διαπράχθηκε στις 30 Ιουλίου του 2024. Οι σοροί του 39χρονου Ανδρέα Κουζουπή από τον Αρακαπά και του 38χρονου Σλοβάκου David Chmelar εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε καμένο όχημα σε χωματόδρομο μεταξύ Παρεκκλησιάς και Κελλακίου. Η νεκροτομή κατέδειξε ότι τα δύο θύματα είχαν προηγουμένως πυροβοληθεί στο κεφάλι με κυνηγετικό όπλο, γεγονός που οδήγησε την Αστυνομία να διερευνήσει υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί, τότε ηλικίας 19 και 23 ετών, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνταν.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και έγιναν παραδεκτά από την πλευρά του 25χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του, ο 25χρονος μαζί με άλλο πρόσωπο μετέβησαν με το αυτοκίνητό τους κοντά στην περιοχή της δεξαμενής νερού στο χωριό Αρακαπά, έχοντας μαζί τους ένα κυνηγετικό όπλο. Περίπου στις 23:30, μετά από συνεννόηση, έφτασαν εκεί και τα δύο θύματα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο David Chmelar.

Κατά τη συνάντησή τους, ο δεύτερος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι μαζί με άλλο πρόσωπο, ενεργώντας από κοινού, φόνευσαν τον Ανδρέα Κουζουπή και τον David Chmelar. Τα δύο θύματα «δέχθηκαν διαδοχικούς πυροβολισμούς με το κυνηγετικό όπλο στην περιοχή της κεφαλής». Επιπρόσθετα, διευκρινίστηκε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν ήταν το πρόσωπο που χειρίστηκε το κυνηγετικό όπλο κατά τη διάρκεια της θανάτωσης των θυμάτων.

Ακολούθως, οι δύο κατηγορούμενοι οδήγησαν το όχημα του θύματος στην περιοχή Ληστόβουνο, όπου το «έσπρωξαν σε χωμάτινο κατηφορικό δρόμο με το όχημα να προσκρούει σε δέντρο. Ακολούθως, αφού προμηθεύτηκαν εύφλεκτη ύλη, ο δεύτερος κατηγορούμενος μαζί με άλλο πρόσωπο, έθεσαν φωτιά στο όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς και οι σοροί των δύο θυμάτων να απανθρακωθούν.