€640.000 κρατική χορηγία και τέσσερις αστυνομικοί–οδηγοί σε Οδυσσέα και Φειδία

Επιστολή προς τη διοίκηση της Βουλής απέστειλε ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με την οποία ζητά την καταβολή κρατικής χορηγίας για το έτος 2026. Ο κ. Μιχαηλίδης υποστηρίζει ότι το αίτημα εδράζεται σε πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, διεκδικώντας την καταβολή προκαταβολής έναντι της κρατικής χορηγίας που αναμένεται να λάβει το κόμμα το 2027. Η εν λόγω χρηματοδότηση κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων οργανωτικών δαπανών του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η κρατική χορηγία για το έτος 2026, συνολικού ύψους €7 εκατ., καταβλήθηκε στα πολιτικά κόμματα στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχη επιστολή αναμένεται να αποστείλει και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου. Την ίδια ώρα, το λογιστήριο της Βουλής έχει θέσει σε τροχιά υλοποίησης τις διαδικασίες για την καταβολή κρατικής χορηγίας προς τα δύο νεοεισερχόμενα κοινοβουλευτικά κόμματα, με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου €320.000 για το καθένα.

Η δυνατότητα διεκδίκησης προκαταβολής έναντι της κρατικής χορηγίας εδράζεται στο άρθρο 4 των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, το οποίο παρέχει το σχετικό δικαίωμα στα νέα κόμματα που εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Η διάταξη προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής: «Μη κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίσταται κοινοβουλευτικό, δύναται κατ’ επιλογήν του, κατά το μήνα που έπεται των εν λόγω εκλογών να υποβάλει αίτημα λήψης μέρους της κρατικής χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που αρχίζει από το μήνα που έπεται των εκλογών και μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, του εν λόγω ποσού υπολογιζομένου κατ’ αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών τα οποία τούτο έλαβε, υπό την αίρεση ότι το εν λόγω ποσό θα αποκόπτεται σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις από το καταβλητέο ετήσιο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης στην οποία αυτό έχει δικαίωμα ως προς έναν έκαστο των ετών που ακολουθούν, έως τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών εκλογών: Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει γίνει ειδική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου».

Στήνουν κομματικούς μηχανισμούς

Η κρατική χορηγία αναμένεται να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για το οργανωτικό στήσιμο του ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στην πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα στελεχώσει τον κομματικό πυρήνα και θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των μηχανισμών των δύο νέων κομμάτων. Την ίδια ώρα, δρομολογείται η δημιουργία και στελέχωση γραφείων στις υπόλοιπες επαρχίες, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής παρουσίας και της οργανωτικής τους δικτύωσης ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Και από δυο αστυνομικούς

Δύο αστυνομικούς, οι οποίοι θα εκτελούν και χρέη οδηγού, αναμένεται να εξασφαλίσουν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Φειδίας Παναγιώτου, ως επικεφαλής κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να τεθεί προς έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση του Φειδία Παναγιώτου, λόγω των συχνών μετακινήσεών του στο εξωτερικό υπό την ιδιότητα του ευρωβουλευτή, οι αστυνομικοί που θα του διατεθούν θα αξιοποιούνται σε άλλα υπηρεσιακά καθήκοντα κατά τις περιόδους απουσίας του από την Κύπρο.