Στην παρουσία κατοίκων η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού - Αντιδράσεις για το ΣΒΑΚ - Αυτούσια η επιστολή του Δήμου

Συνεχίζονται στη Λεμεσό οι μεγάλες αντιδράσεις σε σχέση με το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την προώθηση του ΣΒΑΚ στη Λεμεσό και τα περιβόητα πασσαλάκια που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορους δρόμους της πόλης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έδωσαν την παρουσία τους κάτοικοι των οδών Θέκλας Λυσιώτου και Εμανουήλ Ροΐδη που έθεσαν ενώπιον των δημοτικών συμβούλων τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τη ημέρα που έχουν ξεκινήσει τα έργα.

Τι λένε οι κάτοικοι

Μεταξύ άλλων αναφέρονται σε σοβαρές δυσκολίες που έχουν προκύψει στη καθημερινή τους διακίνηση αλλά και στους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης έξω από την οικία τους. Εθεσαν το ζήτημα του ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τα έργα, ενώ σύμφωνα με τους ίδιους δεν έγινε καμία δημόσια διαβούλευση και ουδέποτε ρωτήθηκαν. Ζήτησαν επίσης από το Συμβούλιο όπως παραχωρηθούν παρόδιοι χώροι στάθμευσης στους κατοίκους, αφού σημείωσαν ότι αρκετά από τα σπίτια της περιοχής δεν έχουν πρόνοια για χώρους στάθμευσεις αφού έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70-80.

Θα ζητήσουν συνεδρία με τα Δημόσια Έργα

Το Συμβούλιο άκουσε τους κατοίκους και δεσμεύτηκε όπως συζητήσει εκτεταμένα το θέμα σε επόμενη συνεδρία που θα προγραμματιστεί αποκλειστικά και μόνο για το θέμα αυτό. Μάλιστα συμφωνήθηκε όπως ζητηθεί στην εν λόγω παρουσία να είναι παρών και εκπρόσωπο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για να μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν εγερθεί. Η εν λόγω συνεδρία αναμένεται να οριστεί την ερχόμενη βδομάδα.

Ενώπιον των κατοίκων, ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης ανέγνωσε αυτούσια την επιστολή που ετοίμασε ο Δήμος Λεμεσού και έχει σταλεί προς τον αρμόδιο Υπουργό, όπου καταγράφονται οι απόψεις του Δήμου τόσο για τη φιλοσοφία του έργου όσο και για τις αλλαγές που προτείνει ο Δήμος να υλοποιηθούν το συντομότερο. Την έντονη αντίθεσή τους με επιμέρους πρόνοιες και την εκτέλεση του έργου εξέφρασαν και μερίδα δημοτικών συμβούλων, με αρκετούς να διευκρινίζουν ότι δεν διαφωνούν με το ΣΒΑΚ αλλά με προϋποθέσεις.

Διαβάστε αυτούσιο το περιεχόμενο της επιστολής

Προς: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Θέμα: Παρατηρήσεις, αξιολόγηση και εισηγήσεις για τις ποδηλατικές υποδομές στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη, Εμμανουήλ Ροΐδη και σε άλλες περιοχές της Λεμεσού στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να τοποθετηθούμε αναφορικά με την υλοποίηση έργων που προωθούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ειδικότερα με τις πρόσφατες παρεμβάσεις δημιουργίας ποδηλατικών υποδομών στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη, Εμμανουήλ Ροΐδη και σε άλλες περιοχές της Λεμεσού.

Θεωρούμε σημαντικό εξαρχής να καταγραφεί ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λεμεσός και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη λειτουργία, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής της πόλης.

Οι καθημερινές καθυστερήσεις, η απώλεια παραγωγικού χρόνου, η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η συνεχής αύξηση των μετακινήσεων δημιουργούν μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία μόνο παρέμβαση ή μία μόνο πολιτική.

Σε έναν Δήμο που διαθέτει πέραν των 500 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού απαιτεί συνδυασμό πολιτικών και έργων: μεγάλα έργα υποδομής, δημιουργία χώρων στάθμευσης, αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών, καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και ουσιαστική προώθηση της μικροκινητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέεται με το ΣΒΑΚ, τις πράσινες διαδρομές, τη δημιουργία δικτύων ποδηλατολωρίδων και ποδηλατοδρόμων, την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και τη δημιουργία ασφαλών διαδρομών για όλους τους χρήστες της πόλης.

Οι υποδομές μικροκινητικότητας δεν αποτελούν μόνο έργα μετακίνησης. Μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως νέοι δημόσιοι χώροι – ως διάδρομοι μικροκινητικότητας – που θα εξυπηρετούν ποδηλάτες, πεζούς, άτομα με αναπηρία και άλλους χρήστες, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες ενίσχυσης του αστικού πρασίνου και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου.

Η επιτυχία αυτών των έργων θα κριθεί από το κατά πόσο βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων που ζουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης. Στόχος δεν είναι οι ποδηλατικές υποδομές να αποτελέσουν πηγή προβλημάτων ή νέων εμποδίων, αλλά να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο και στη δημιουργία πιο ανθρώπινων και λειτουργικών γειτονιών.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός οφείλει να διευκολύνει τους κατοίκους και όχι να τους επιβαρύνει. Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία λειτουργικών, ασφαλών και κοινωνικά αποδεκτών ποδηλατικών διαδρομών και όχι απλώς η εγκατάσταση φυσικών διαχωριστικών στοιχείων.

Ειδικά σε δρόμους γειτονιάς και περιοχές χαμηλών ταχυτήτων, η φιλοσοφία θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο σε μοντέλα shared space, σε ζώνες ήπιας κυκλοφορίας με όριο 30 km/h, σε συνδυασμό με αστικό πράσινο, ορθολογική διαχείριση στάθμευσης και ποιοτικό σχεδιασμό δημόσιου χώρου, ιδιαίτερα σε περιοχές βορειότερα της Λεωφόρου Μακαρίου και σε συνοικιακούς δρόμους όπως στην περιοχή της οδού Χαράλαμπου Μούσκου.

Μόνο μέσα από αυτή τη συνολική προσέγγιση μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να ενισχύσουμε την κοινωνική αποδοχή και να πετύχουμε το μεγάλο στοίχημα της μικροκινητικότητας στη Λεμεσό.

Παρά τη στήριξή μας στη συνολική φιλοσοφία των παρεμβάσεων, θεωρούμε ότι ο τρόπος εφαρμογής συγκεκριμένων έργων που σήμερα προωθούνται από τα Δημόσια Έργα δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά, αισθητικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία απαιτούν άμεση αξιολόγηση και διορθωτικές κινήσεις.

Η ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η τοποθέτηση διαχωριστικών στοιχείων έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση. Από τη συζήτηση αυτή προκύπτει ότι η κύρια αμφισβήτηση δεν αφορά την ανάγκη δημιουργίας ποδηλατικών υποδομών, αλλά κυρίως τον τρόπο σχεδιασμού, την αισθητική προσέγγιση, τη λειτουργικότητα και τον βαθμό ενσωμάτωσης των λύσεων στις πραγματικές ανάγκες της πόλης.

Ως Δήμος Λεμεσού ζητούμε τη στήριξη και συνεργασία του Υπουργείου στα ακόλουθα:

1. Προσωρινή αναστολή επέκτασης υφιστάμενων λύσεων διαχωρισμού και άμεση αξιολόγηση εφαρμογής.

Να ανασταλεί προσωρινά η περαιτέρω επέκταση της τοποθέτησης πασσάλων και άλλων διαχωριστικών στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθεί τεχνική αξιολόγηση, δημόσια διαβούλευση και αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων. Παράλληλα, να εξεταστεί η αφαίρεση ή αναπροσαρμογή υφιστάμενων στοιχείων σε σημεία όπου η παρουσία τους κρίνεται υπερβολική ή δυσανάλογη.

2. Αναθεώρηση λύσεων φυσικού διαχωρισμού και αισθητική αναβάθμιση των παρεμβάσεων.

Να εξεταστεί η αντικατάσταση πασσάλων και άλλων προσωρινών διαχωριστικών στοιχείων με πιο λειτουργικές, ασφαλείς και αισθητικά αποδεκτές λύσεις.

3. Επανεξέταση κιγκλιδωμάτων και ενίσχυση καθολικής προσβασιμότητας.

Να αφαιρεθούν ή να επανασχεδιαστούν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα σε πεζοδρόμια και διαβάσεις.

4. Άμεση επανεξέταση της οδού Θέκλας Λυσιώτη.

Να αξιολογηθεί εκ νέου ο σχεδιασμός της οδού με πρόβλεψη για σχολικές χρήσεις, λεωφορεία και ασφαλή πρόσβαση.

5. Ανασχεδιασμός της οδού Εμμανουήλ Ροΐδη και αξιοποίηση της πλευράς του γραμμικού πάρκου.

Να εξεταστεί η μεταφορά της ποδηλατικής υποδομής προς την πλευρά του γραμμικού πάρκου ώστε να μειωθεί η ανάγκη πασσάλων και να προστατεύεται από παρόδια στάθμευση.

6. Βελτίωση κυκλοφοριακής λειτουργίας και εξυπηρέτησης δημόσιων συγκοινωνιών.

Να εγκατασταθούν έξυπνα συστήματα σηματοδότησης στη συμβολή Σιούκρη – Ολυμπίων και να επανεξεταστούν οι ακτίνες στροφής στη συμβολή Σιούκρη – Γρίβα Διγενή.

7. Πρόγραμμα πεζοδρομίων, δημόσιου χώρου και στήριξη απαλλοτριώσεων.

Να εξεταστεί ειδικό πρόγραμμα κατασκευής και διεύρυνσης πεζοδρομίων και στήριξη προς τον Δήμο για απαλλοτριώσεις.

8. Διαβούλευση και συμμετοχικός σχεδιασμός με ευθύνη του Υπουργείου.

Να οργανωθούν εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού υπό τον συντονισμό του Υπουργείου.

9. Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των παρεμβάσεων ΣΒΑΚ.

Να υπάρξει συστηματική συλλογή και δημοσιοποίηση στοιχείων.

10. Αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων και διαχείριση ομβρίων υδάτων.

Να εξεταστεί άμεσα η επίδραση των υφιστάμενων διαμορφώσεων στην απορροή ομβρίων και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

11. Ανάπτυξη μοντέλων shared space σε συνοικιακούς δρόμους.

Να εξεταστεί η υιοθέτηση μοντέλων shared space και ήπιας κυκλοφορίας σε δρόμους γειτονιάς με συνδυασμό χαμηλών ταχυτήτων, πρασίνου, οργανωμένης στάθμευσης και ασφαλών διαδρομών μικροκινητικότητας.

Η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τεχνικές παρεμβάσεις. Απαιτεί κοινωνική αποδοχή, ποιοτικό σχεδιασμό, τεκμηριωμένες αποφάσεις και συνεχή προσαρμογή των λύσεων στην πραγματικότητα της πόλης.

Ζητούμε τη στήριξη του Υπουργείου ώστε οι παρεμβάσεις αυτές να ενισχύσουν ουσιαστικά τις προσπάθειες του Δήμου Λεμεσού, να γίνουν κατανοητές και αποδεκτές από την κοινωνία και να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής, ασφαλούς και βιώσιμης πόλης.