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Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στα Πολεμίδια - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται, σε σοβαρή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Ένταλμα σύλληψης εναντίον νεαρού προσώπου εξασφάλισε το ΤΑΕ Λεμεσού, σε σχέση με την απόπειρα φόνου, εναντίον 23χρονου, που διαπράχθηκε την Τρίτη, στην περιοχή των Πολεμιδιών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο των εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία για συγκεκριμένο πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της απόπειρας φόνου του 23χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε από πολίτες, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα, που φαίνεται να προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Το θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται, σε σοβαρή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η εξέταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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