Άρχισε η δίκη για τη Μονή Αββακούμ: «Μη παραδοχή» Νεκτάριου στις νέες κατηγορίες - Ένσταση για τις φωτογραφίες

Με την τροποποίηση τριών κατηγοριών του κατηγορητηρίου που αφορούν τον πρώτο κατηγορούμενο, μοναχό Νεκτάριο και την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας άρχισε την Τρίτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας, υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση των λεπτομερειών των κατηγοριών 10, 11 και 13 του κατηγορητηρίου, οι οποίες αφορούν τον πρώτο κατηγορούμενο, μοναχό Νεκτάριο, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στη μαρτυρία που προτίθεται να παρουσιάσει ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα και εξέδωσε διάταγμα τροποποίησης του κατηγορητηρίου. Ακολούθως, οι τρεις κατηγορίες αναγνώστηκαν εκ νέου, με τον μοναχό Νεκτάριο να απαντά «μη παραδοχή» και στις τρεις.

Συγκεκριμένα, η 10η και η 13η κατηγορία αφορούν θέση σε κυκλοφορία πλαστών εγγράφων με δόλιο τρόπο, ενώ η 11η κατηγορία αφορά κλοπή χρηματικού ποσού ύψους 20.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορούμενου, Κωστής Ευσταθίου, ζήτησε περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τις κατηγορίες 1, 4 και 15 του κατηγορητηρίου. Μεταξύ άλλων, ζήτησε να διευκρινιστεί στην τέταρτη κατηγορία ο ιδιοκτήτης του χρηματικού ποσού που φέρεται να κατείχε παράνομα ο πελάτης του, καθώς και ποιες είναι οι παράνομες δραστηριότητες στις οποίες στηρίζεται η 15η κατηγορία που αφορά αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο κ. Μπίσσας ανέφερε ότι σήμερα ενημερώθηκε η Κατηγορούσα Αρχή για το αίτημα παροχής περαιτέρω λεπτομερειών και ότι θα τοποθετηθεί επί του ζητήματος μέχρι την επόμενη δικάσιμο, σημειώνοντας παράλληλα ότι ήταν έτοιμη να προχωρήσει στην παρουσίαση της υπόθεσής της.

Ακολούθως, κλήθηκε ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας, αστυφύλακας Π.Ε., ο οποίος κατέθεσε έκθεση ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2024 σχετικά με φωτογραφίες αντικειμένων που τράβηξε στις 9 και 13 Μαρτίου 2024 στη Μητρόπολη Ταμασού, στο Επισκοπειό, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων της υπόθεσης.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι φωτογράφισε διάφορα αντικείμενα και χρηματικά ποσά που σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα, ότι αντέγραψε το περιεχόμενο σε δύο ψηφιακούς δίσκους και ότι επέλεξε συνολικά 203 φωτογραφίες. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν προέβη σε οποιαδήποτε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού.

Όταν η Κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε να παρουσιάσει τις φωτογραφίες, τόσο ο δικηγόρος του πρώτου κατηγορούμενου, όσο και ο δικηγόρος του δεύτερου κατηγορούμενου, μοναχού Πορφύριου, Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου, υπέβαλαν ένσταση.

Οι δύο συνήγοροι υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές φωτογραφίες που αποτυπώνουν αντικείμενα, τα οποία λήφθηκαν από την Ιερά Μονή Αββακούμ και από την οικία της μητέρας του πρώτου κατηγορουμένου χωρίς ένταλμα έρευνας, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, της Ποινικής Δικονομίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι εν λόγω φωτογραφίες δεν είχαν δοθεί προηγουμένως στην υπεράσπιση από την Κατηγορούσα Αρχή.

Από πλευράς της, η Κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι τα τεκμήρια είχαν δοθεί στην υπεράσπιση κατά το στάδιο της παραπομπής της υπόθεσης, ωστόσο εισηγήθηκε να δοθεί χρόνος στην υπεράσπιση ώστε να εξετάσει το φωτογραφικό υλικό και να τοποθετηθεί συγκεκριμένα επί των τεκμηρίων για τα οποία προτίθεται να εγείρει ένσταση.

Η υπεράσπιση συμφώνησε με την εισήγηση, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής είχε στη διάθεσή της ένα «αόριστο ή τουλάχιστον ελλιπή κατάλογο τεκμηρίων» και όχι το σύνολο των φωτογραφιών που προτίθεται να παρουσιάσει η Κατηγορούσα Αρχή.

Το Δικαστήριο υπέδειξε ότι κατά την επόμενη δικάσιμο η υπεράσπιση θα πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετηθεί τόσο επί των φωτογραφιών όσο και επί των υπόλοιπων τεκμηρίων της υπόθεσης, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η υπόθεση ορίστηκε για συνέχιση στις 16 Ιουνίου 2026 στις 09:00, ενώ έχουν ήδη οριστεί επιπλέον δικάσιμοι στις 18, 22 και 24 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ