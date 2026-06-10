ΟΕΒ: Σε επαναξιολόγηση των διαδικασιών για τη μεταφορά φαγητού μετά την επιστολή των Υγειονομικών Υπηρεσιών (ηχητικό)

Σε επαναξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και σε συζήτηση για αυστηροποίηση των μέτρων που εφαρμόζονται στη μεταφορά τροφίμων έχουν προχωρήσει οι επιχειρήσεις μετά την επιστολή των Υγειονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», η κ. Παναγιώτου χαρακτήρισε το θέμα σοβαρό, καθώς, όπως είπε, αφορά τόσο την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων όσο και τη λειτουργία ενός σημαντικού τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ενεργοποίηση διαδικασιών μετά την επιστολή

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, η ΟΕΒ έχει ήδη λάβει την επιστολή των Υγειονομικών Υπηρεσιών και έχει ενεργοποιήσει διαδικασίες ενημέρωσης των μελών της σε όλους τους σχετικούς τομείς.

Όπως ανέφερε, έχει ξεκινήσει συζήτηση για το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται και να διαμορφωθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο διαχείρισης από πλευράς επιχειρήσεων.

Η ίδια επισήμανε ότι ένα ενδεχόμενο περιστατικό που θα επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για επιχειρήσεις εστίασης όσο και για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που χρησιμοποιούν υπηρεσίες διανομής.

Υπάρχουν μέτρα, αλλά εξετάζεται αυστηροποίησή τους

Η Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων της ΟΕΒ ανέφερε ότι ήδη εφαρμόζονται διάφορα μέτρα από τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση εξοπλισμού και η εκπόνηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας για όλα τα στάδια διαχείρισης των τροφίμων.

Όπως είπε, υπάρχουν αυστηρές νομοθετικές υποχρεώσεις τόσο για την παρασκευή όσο και για τη μεταφορά τροφίμων.

Σε σχέση με τον εξοπλισμό μεταφοράς, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη συχνότητα αντικατάστασής του, αλλά εφαρμόζονται καλές πρακτικές, οι οποίες συνήθως προβλέπουν αντικατάσταση ανά εξάμηνο ή όταν διαπιστώνεται φθορά που καθιστά τον εξοπλισμό ακατάλληλο για χρήση.

Οι δυσκολίες στον έλεγχο της μεταφοράς

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη μεταφορά των τροφίμων, η κ. Παναγιώτου αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι στον κλάδο δραστηριοποιούνται τόσο αυτοεργοδοτούμενοι όσο και εργαζόμενοι.

Τόνισε ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται στόλους διανομής έχουν την ευθύνη να παρέχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η παρακολούθηση της ορθής χρήσης και συντήρησής του δεν είναι πάντοτε εύκολη.

Όπως είπε, οι διανομείς εργάζονται εκτός γραφειακού περιβάλλοντος και κινούνται σε όλη την Κύπρο, γεγονός που δυσχεραίνει τον συνεχή έλεγχο.

Τα φθαρμένα κιβώτια και οι καταγγελίες

Αναφερόμενη στις εικόνες φθαρμένων ή εκτεθειμένων σε υψηλές θερμοκρασίες κιβωτίων μεταφοράς, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι τέτοιες περιπτώσεις δημιουργούν κινδύνους και είναι δύσκολο να ελεγχθούν όταν ο ίδιος ο διανομέας δεν φροντίζει κατάλληλα τον εξοπλισμό του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ώστε καταγγελίες που ενδεχομένως λαμβάνει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών να διαβιβάζονται πιο άμεσα στις εταιρείες που διαχειρίζονται τους στόλους διανομής, προκειμένου να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.

«Υπάρχει και ατομική ευθύνη»

Η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι, πέρα από την ευθύνη των εταιρειών, υπάρχει και ατομική ευθύνη από πλευράς εργαζομένων ή αυτοεργοδοτουμένων όταν δεν τηρούνται οι οδηγίες για θέματα ασφάλειας και υγείας.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πως όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα λειτουργούν με αμέλεια ή παραμελούν τον εξοπλισμό τους.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συνεργατών που εξυπηρετούν καθημερινά την οικονομία μέσω των υπηρεσιών διανομής.

Εκπαίδευση και ενημέρωση σε πολλές γλώσσες

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, οι επιχειρήσεις παρέχουν συστηματική εκπαίδευση, ενημερωτικό υλικό και συνεχείς υπενθυμίσεις προς τους διανομείς.

Πρόσθεσε ότι η ενημέρωση παρέχεται σε όλες τις γλώσσες που απαιτούνται, ώστε να μην υπάρχουν κενά κατανόησης ή παρανοήσεις, δεδομένου ότι στον κλάδο εργοδοτείται σημαντικός αριθμός αλλοδαπών εργαζομένων.

Καταλήγοντας, η Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων της ΟΕΒ ανέφερε ότι στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα ενισχύσουν την ασφαλή μεταφορά τροφίμων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία μιας υπηρεσίας που, όπως είπε, έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση της Λένας Παναγιώτου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»:

https://soundcloud.com/politis1076/deyteri-matia-lena-panagiotoy?si=bd405c90edfb446cb88e08f69eef65c8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing