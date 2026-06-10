Eurostat: Πάνω από 24.800 Ουκρανοί υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην Κύπρο

Η Κύπρος φιλοξενούσε 24.880 δικαιούχους προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία τον Απριλίου του 2026, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τον Μάρτιο, όταν ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 24.890 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat, η Κύπρος κατέγραψε την τέταρτη υψηλότερη αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 25,31 άτομα ανά χίλιους κατοίκους τον Απρίλιο του 2026. Οι υψηλότερες αναλογίες καταγράφηκαν στην Τσεχία με 35,2 ανά χίλιους κατοίκους, στην Πολωνία με 26,6 και στη Σλοβακία με 26,5. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στα 9,7 άτομα ανά χίλιους κατοίκους.

Σύμφωνα με τη Eurostat, στις 30 Απριλίου 2026 συνολικά 4,37 εκατομμύρια πολίτες εκτός ΕΕ που διέφυγαν από την Ουκρανία λόγω του πολέμου τελούσαν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου 2026, ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε κατά 42.990 άτομα ή 1%.

Οι χώρες που φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας ήταν η Γερμανία με 1.279.660 άτομα, που αντιστοιχούν στο 29,3% του συνόλου της ΕΕ, η Πολωνία με 971.255 άτομα ή 22,2% και η Τσεχία με 384.435 άτομα ή 8,8%.

Η Eurostat αναφέρει ότι ο αριθμός των ατόμων που τελούσαν υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε σε 24 κράτη μέλη και μειώθηκε σε τρία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκαν στην Πολωνία με 9.850 επιπλέον δικαιούχους, στην Ιταλία με 7.020 και στη Γερμανία με 4.705. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Γαλλία με 440 λιγότερα άτομα και στην Ιρλανδία με 125.

Όπως επισημαίνει η Eurostat, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 98,5% του συνόλου των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ στις 30 Απριλίου 2026. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν το 43,4% των δικαιούχων, οι ενήλικες άνδρες το 26,7%, ενώ οι ανήλικοι αντιστοιχούσαν στο 29,9% του συνόλου.

Η Eurostat υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία αφορούν την εφαρμογή του καθεστώτος προσωρινής προστασίας που θεσπίστηκε με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/382 του Συμβουλίου, μετά τη μαζική εισροή εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε στις 13 Ιουνίου 2025 την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027.

ΚΥΠΕ