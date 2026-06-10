Αλλάζει εικόνα η Λεμεσός: 7 εκστρατείες καθαριότητας σε 2 μήνες με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Με εντατικούς ρυθμούς και συνεπή σχεδιασμό συνεχίζεται το πρόγραμμα εκστρατειών καθαριότητας του Δήμου Λεμεσού, με επτά οργανωμένες παρεμβάσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις δύο μήνες.

Οι εκστρατείες κάλυψαν περιοχές όπως ο Άγιος Νικόλαος, ο ποταμός Γαρύλλης, η Ομόνοια, η Μέσα Γειτονιά, ο ποταμός Βαθκειάς, η Επίχωση, καθώ και οι συνοικισμοί Αγίας Φύλας και Καψάλου. Οι δράσεις επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της καθαριότητας, της εικόνας και της λειτουργικότητας των δημόσιων χώρων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για συνεχή αναβάθμιση των γειτονιών, με τη συντονισμένη δράση δημοτικών υπηρεσιών και συνεργαζόμενων αναδόχων.

Ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα σε Αγία Φύλα και Κάψαλο

Αγία Φύλα

• 7,28 τόνοι ογκωδών και άχρηστων αντικειμένων

• 980 κιλά ανάμεικτων αποβλήτων

• 2,545 τόνοι κλαδεμάτων

Συνοικισμός Καψάλου

• 5,350 τόνοι ογκωδών αντικειμένων

• 5,235 τόνοι ανάμεικτων αποβλήτων και μπαζών

• 2,4 τόνοι κλαδεμάτων

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αποψίλωσης, απομάκρυνσης χόρτων και ακαθαρσιών, καθαρισμού δρόμων με σάρωθρα, συντήρησης πρασίνου, κλαδεμάτων, επιδιόρθωσης αστικού εξοπλισμού και οδικού δικτύου, καθώς και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για την καθαριότητα και την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Λουκάς Σπαθάρης ανέφερε πως «αναλαμβάνοντας πρόσφατα την Προεδρία της Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον προκάτοχό μου, τους προϊσταμένους και τους εργαζόμενους του Δημου για την καθημερινή τους προσπάθεια.. Με συνεργασία και συνέπεια, συνεχίζουμε όλοι μαζί για μια Λεμεσό πιο καθαρή, πιο υγιή και πιο ανθρώπινη, όπως αξίζει στους πολίτες της»

Ο κ. Σπαθάρης πρόσθεσε ότι «η καθαριότητα δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, αλλά μια καθημερινή πράξη σεβασμού προς τον άνθρωπο και την πόλη μας. Κάθε τόνος απορριμμάτων που απομακρύνεται είναι ένα βήμα προς μια Λεμεσό πιο υγιή, πιο ανθρώπινη και πιο αξιοπρεπή για όλους μας. Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με σκληρή δουλειά, έχοντας τους πολίτες συμμάχους, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή και ζωντανή»

Ο Δήμος Λεμεσού δηλώνει ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί σε όλες τις γειτονιές της πόλης, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της καθημερινότητας και του αστικού περιβάλλοντος.