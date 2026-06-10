ΑΚΕΛ: Ευθύνες στην κυβέρνηση για τις αυξήσεις σε κρεβατάκια και ομπρέλες

Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση για αύξηση των τελών χρήσης κρεβατιών και ομπρελών στις παραλίες εκφράζει το ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα επιβαρύνει περαιτέρω τα νοικοκυριά και τις οικογένειες που ήδη δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση κόστους ζωής.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η αύξηση των χρεώσεων θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κατά τη θερινή περίοδο, επηρεάζοντας ιδιαίτερα όσους επιλέγουν ή αναγκάζονται, λόγω οικονομικών δυσκολιών, να παραμείνουν στην Κύπρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το ΑΚΕΛ συνδέει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών με την, όπως υποστηρίζει, καθυστέρηση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της κρατικής χορηγίας προς τους δήμους, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η αδράνεια της κυβέρνησης δεν θα πρέπει να μετακυλίεται στους πολίτες μέσω αυξημένων χρεώσεων για υπηρεσίες που σχετίζονται με την πρόσβαση στις παραλίες. Καλεί, μάλιστα, την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να στηρίξει ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να επιβαρύνονται περαιτέρω οι πολίτες.

10 ευρώ το σέτ

Σημειώνεται ότι η ανώτατη χρέωση διαμορφώνεται πλέον στα 3,50 ευρώ ανά ξαπλώστρα και στα 3 ευρώ ανά ομπρέλα, ανεβάζοντας το κόστος ενός πλήρους σετ με δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα στα 10 ευρώ.