Υπόθεση τρομοκρατίας: «Κλείδωσε» το παζλ των Αρχών – Σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου οι τέσσερις

Συμπληρωμένο στο μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί η Αστυνομία ότι είναι το παζλ της υπόθεσης τρομοκρατίας και τους συλληφθέντες από την Παλαιστίνη.

Σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για σκοπούς παραπομπής τους σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου. Η Αστυνομία, μετά και τις πληροφορίες που εξασφάλισε από τις ελληνικές Αρχές για τον 37χρονο ύποπτο που συνελήφθη στην Κρήτη, έχει σαφή εικόνα για τον ρόλο του καθενός εκ των συλληφθέντων.

Υπό κράτηση για την υπόθεση τελούν ένας 32χρονος, ένας 38χρονος, ένας 54χρονος και ένας 57χρονος. Η σημερινή διαδικασία στο δικαστήριο στη Λάρνακα αναμένεται -όπως και οι προηγούμενες- να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των ευαίσθητων πληοφοριών που αναμένεται να παρουσιαστούν από την Αστυνομία. Δεδομένο θεωρείται ότι η κατηγορούσα Αρχή αναμένεται να ζητήσει όπως και τα τέσσερα πρόσωπα παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Σε ό,τι αφορά στους τέσσερις συλληφθέντες, προκύπτει διαχωρισμός αναφορικά με τους ρόλους που είχαν. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι νεαρότεροι, ο 32χρονος και ο 38χρονος, οι οποίοι θεωρούνται ότι ανήκουν στη Χαμάς και, σε συνεργασία με τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, σχεδίαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα κατά στόχων ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο. Αυτά τα δύο πρόσωπα φέρονται να συνδέονται επίσης με τα υλικά κατασκευής εκρηκτικών μεγάλης ισχύος, που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες που προηγήθηκαν σε οικίες στην Ακτή του Κυβερνήτη και τις Καμάρες στη Λάρνακα.

Από τη διασταύρωση των πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Κύπρου και της Ελλάδας, προέκυψε διασύνδεση του 38χρονου που συνελήφθη στην Κύπρο με τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, καθώς και οι δύο φαίνεται ότι πέρασαν από «σχολείο» εκπαίδευσης της Χαμάς στη Μαλαισία. Μάλιστα, φαίνεται ότι ένα από τα αντικείμενα της εκπαίδευσής τους ήταν και η κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με συγκεκριμένα υλικά καθώς και η πυροδότησή τους. Η εκπαίδευση, σύμφωνα με το περιεχόμενο της κατάθεσης του 38χρονου, φέρεται να έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2025.

Οι έρευνες της Αστυνομίας αναμένεται να συνεχιστούν και μετά την καταχώριση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο. Η Αστυνομία, ειδικότερα, ψάχνει ενδεχομένως νέα στοιχεία από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των υπόπτων, ενώ εξακολουθούν να αναζητούνται περισσότερες λεπτομέρειες για τους πιθανούς στόχους και τον χρόνο που σχεδίαζαν το χτύπημα. Μεταξύ των Αρχών σε Κύπρο και Ελλάδα υπάρχει εδώ και ημέρες ανοικτή γραμμή επικοινωνίας ώστε να διαφανεί κατά πόσο στη σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας είχαν εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο και άλλα πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας στην Κύπρο έχουν τεθεί οι ισχυρισμοί που προέβαλε 37χρονος συλληφθείς στην Ελλάδα, αναφορικά με τη σχέση που είχε κυρίως με τον 38χρονο.

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία προσπαθεί να διασαφηνίσει τον βαθμό εμπλοκής του 54χρονου και του 57χρονου, οι οποίοι βρίσκονται για πολλά χρόνια στην Κύπρο, έχουν εξασφαλίσει κυπριακή υπηκοότητα, ενώ, από έρευνα που έγινε στο αρχείο προηγούμενων καταδικών, δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.