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Εν πλω επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας από Κύπρο και Ελλάδα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το σενάριο περιελάμβανε μεταξύ άλλων, τακτικές κινήσεις και ελιγμούς, τεχνικά γυμνάσια, καθώς και ασκήσεις επικοινωνιών. «

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Ιουνίου, στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2026» στη θαλάσσια περιοχή Λάρνακας – Λεμεσού, άσκηση ναυτικής συνεργασίας με την επωνυμία «ΔΝΠΝ/02-2026», μεταξύ του ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και της ελληνικής Φ/Γ ΕΛΛΗ.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι το σενάριο περιελάμβανε μεταξύ άλλων, τακτικές κινήσεις και ελιγμούς, τεχνικά γυμνάσια, καθώς και ασκήσεις επικοινωνιών. «Η συνεκπαίδευση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθότι συνδράμει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εκτέλεση αποστολών ναυτικών επιχειρήσεων» προστίθεται.

Την άσκηση παρακολούθησε εν πλω ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος συνεχάρη τα πληρώματα των δυο σκαφών για την άρτια κατάρτιση και τον επαγγελματισμό.

ΚΥΠΕ

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